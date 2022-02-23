Вторгнення Росії в Україну: Кличко розповів, як готовий Київ і де шукати бомбосховища

Вторгнення Росії в Україну: Кличко розповів, як готовий Київ і де шукати бомбосховища

Влада підготувала дизель-генератори та особливий зв'язок.

У разі надзвичайних ситуацій у місті Києві підготовлена вся інфраструктура для роботи в таких умовах.

Про це під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1" заявив заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Якщо не буде світла, закуплені дизель-генератори достатньо великої потужності, забезпечено все для того, щоб водопостачання було. У разі відсутності водопостачання розроблена вже карта надання послуг. Тобто ключове завдання - те, щоб усі послуги і сервіси у місті Києві працювали. Комунікація між службами - закуплений особливий зв'язок, супутниковий зв'язок між усіма адміністраціями районними. Тобто дуже важлива складова, щоб комунікація була", - розповів Кличко.

Він додав, що вся офіційна інформація щодо бомбосховищ розміщена на сайті КМДА і сайтах районних адміністрацій.

"Усі бомбосховища зараз обладнані вказівниками, де розташовані. У Києві підготовлені близько 5 тисяч бомбосховищ. Буде використовуватися у разі потреби також метро глибокого залягання", - додав міський голова Києва.

Нагадаємо, на київські міські сервіси ввечері 23 лютого почалися кібератаки.

Читайте також:

Мер Харкова пояснив, чому запровадження надзвичайного стану в Україні це важливо

"Вони знають, що ми знаємо, що вони знають": Арестович розповів про невелику військову таємницю

Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського з великим бізнесом: готові підставити своє плече