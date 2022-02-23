Вторгнення Росії в Україну: Кличко розповів, як готовий Київ і де шукати бомбосховища

Влада підготувала дизель-генератори та особливий зв'язок.
У разі надзвичайних ситуацій у місті Києві підготовлена вся інфраструктура для роботи в таких умовах.
Про це під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1" заявив заявив мер столиці Віталій Кличко.
"Якщо не буде світла, закуплені дизель-генератори достатньо великої потужності, забезпечено все для того, щоб водопостачання було. У разі відсутності водопостачання розроблена вже карта надання послуг. Тобто ключове завдання - те, щоб усі послуги і сервіси у місті Києві працювали. Комунікація між службами - закуплений особливий зв'язок, супутниковий зв'язок між усіма адміністраціями районними. Тобто дуже важлива складова, щоб комунікація була", - розповів Кличко.
Він додав, що вся офіційна інформація щодо бомбосховищ розміщена на сайті КМДА і сайтах районних адміністрацій.
"Усі бомбосховища зараз обладнані вказівниками, де розташовані. У Києві підготовлені близько 5 тисяч бомбосховищ. Буде використовуватися у разі потреби також метро глибокого залягання", - додав міський голова Києва.
Нагадаємо, на київські міські сервіси ввечері 23 лютого почалися кібератаки.
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