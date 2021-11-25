Втрачаємо мільярди доларів: Арахамія пояснив, чому Росія постійно погрожує вторгненням

За його словами, через постійні панічні настрої "скоро війна" Україна втрачає мільярди доларів інвестицій.

Однією з причин, чому Росія постійно нагнітає ситуацію щодо можливого вторгнення до України, є зменшення інвестиційної привабливості нашої держави.

Таку думку висловив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, нещодавно китайський інвестбанк відмовився вкладати 100 мільйонів доларів в український проєкт, мотивуючи це загрозою російського вторгнення.

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"Навіщо взагалі новини негативні розкидати у міжнародних виданнях і в Україні також. Маленький приклад з досвіду, який зараз ми супроводжуємо. В нас є урядова агенція Ukraine Invest, яка супроводжує інвестиції в Україну і є великий проєкт, який називати не можу, на пів мільярда доларів. Він складається з так званого пулу міжнародних інвесторів, які вкладаються. Три дні тому на 100 мільйонів китайський інвестбанк відмовився брати участь у цьому пулі інвесторів, мотивуючись статтею в NYT про те, що "скоро війна", — розповів Арахамія.

Нардеп зазначив, що загальні втрати України з точки зору інвестпривабливості через такі причини можуть сягати мільярдів доларів.

"І якщо такі панічні настрої тримати рік, то країна втратить мільярди. Так це працює, тому це гібридна війна", — підсумував політик.

Раніше Олексій Данілов запевнив, що питання загрози енергетичної блокади України перебуває на контролі РНБО.

Право на владу: в чому полягає сенс гібридної війни

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