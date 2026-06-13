Несправна техніка та 13-годинний іспит: в Україні спалахнули гучні скандали через НМТ

В Україні спалахнули скандали через НМТ

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В Україні екватор основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) — свої знання вже встигла перевірити приблизно половина із 355 тисяч офіційно зареєстрованих випускників. Проте цьогорічна екзаменаційна кампанія, як ніколи раніше, супроводжується шаленою кількістю гучних скандалів, претензій та палких дискусій у суспільстві.

Одинадцятикласники масово скаржаться на серйозні технічні збої в системі, надмірну складність завдань, що виходять за межі шкільної програми, та колосальні стреси через повітряні тривоги. Тим часом у мережі НМТ уже відкрито називають «іспитом на виживання».

Чи планують чиновники роботу над помилками — з’ясовувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

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Скандали під час складання НМТ

У Тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) абітурієнти намагаються рятуватися як можуть. Один із випускників прийшов складати тести, поставивши на робочий стіл поруч із комп’ютером маленьку релігійну іконку.

Проте якщо знання — це зона відповідальності дітей, то безпека під час тривог повністю лежить на плечах освітян. В Одесі один із центрів облаштували безпосередньо в підвальному укритті місцевого ліцею. Директорка закладу Ірина Болгарина розповідає, що одночасно у трьох ізольованих кімнатах тест пишуть максимум 30 абітурієнтів, і завдяки швидкісному інтернету та вентиляції під землею дітям взагалі не доводиться відволікатися на сирени.

Але така зразкова картина — радше виняток, адже в Одеській області подібних безпечних підземних центрів налічується лише третина. Саме через катастрофічну нестачу готових укриттів у регіоні спалахнув скандал, який швидко вийшов на загальнонаціональний рівень. В один із днів, коли повітряні тривоги практично не вщухали, випускники замість запланованих 4 годин марудилися в центрі майже 13 годин. Підліткам доводилося нескінченно бігати туди-сюди з аудиторій до сховища, де вони до того ж перебували без нормальних умов, їжі та води. Батьки обурені: «Діти в таких умовах просто не можуть здавати НМТ ані фізично, ані психологічно».

У Регіональному центрі оцінювання якості освіти виправдовуються: мовляв, із 1300 учасників того дня лише 105 осіб скористалися правом добровільно залишити пункт та перереєструватися на додаткову сесію у липні. Усі інші діти та їхні батьки самі вперто наполягали на продовженні, аби відмучитися за один день. Адже гарантій того, що під час додаткової сесії ситуація з затяжними тривогами не повториться, ніхто дати не може.

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Провал на один бал: історія Ангеліни Діденко та «технічне пекло»

Окрім викликів безпеки, серйозні запитання виникають і до технічного забезпечення іспитів. Відеозвернення 17-річної Ангеліни Діденко з Вінниці за лічені години розлетілося соцмережами та спровокувало хвилю обурення. Дівчина — кругла відмінниця, переможниця численних предметних олімпіад, яка з першого класу мріяла пов’язати своє життя з медициною і зараз найбільше цікавиться травматологією. Проте її мрія мало не розбилася об систему тестування.

Ангеліна Діденко, випускниця з Вінниці: «Мінімальний прохідний бал з української мови для можливості подачі документів становить 8 балів. А комп’ютерна система видала, що в мене всього 7 балів. Через це я автоматично втратила право подати електронну заявку в жоден вищий навчальний заклад країни. Але цей жахливий результат — не через брак моїх знань, а через тотальні технічні проблеми на моєму робочому місці!»

Дівчина детально перераховує збої, з якими їй довелося зіткнутися під час чотиригодинного марафону:

комп’ютерна мишка працювала некоректно і постійно самовільно скидала відкриту вебсторінку в самий низ;

під час спроби застосувати стандартну формулу збільшення масштабу для перегляду завдань комп’ютер просто намертво зависав;

система періодично не зберігала вже обрані та введені варіанти відповідей, а деякі завдання відображалися на екрані настільки некоректно, що їх фізично неможливо було розв’язати.

Мати дівчини Вікторія Діденко з розпачем оббиває пороги місцевих чиновників, не розуміючи, як 11 років сумлінного навчання дитини можна помножити на нуль через один технічно провальний іспит.

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Місцеві освітяни Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти спочатку запевняли, що комп’ютер №27, за яким сиділа Ангеліна, успішно пройшов усі передтекстові перевірки, а його статус у базі відображався як «успіх».

Проте через шалений публічний розголос та очевидну суперечність ситуації керівництво центру таки пішло назустріч родині. Директор установи Геннадій Кузьменко офіційно заявив, що вони піднімають офіційне клопотання перед Києвом про повне анулювання цього результату та реєстрацію Ангеліни на додаткову сесію. Разом з тим фахівці наголошують: скандалу можна було б уникнути на місці, якби дівчина одразу попросила пересадити її за резервний ПК або написала апеляційну заяву не виходячи з аудиторії.

Жорстка критика омбудсмана Лубінця: «Завдання для репетиторів»

На захист прав українських випускників відкрито став Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він підкреслив, що цьогорічна кампанія супроводжується численними та грубими порушеннями прав дітей, а на його адресу без упину надходять скарги від випускників, батьків та педагогів. Особливе обурення в омбудсмана викликає штучне ускладнення екзаменаційних питань.

Дмитро Лубінець, Уповноважений ВР з прав людини: «До мене звернулася вчителька історії з 18-річним успішним досвідом викладання в школі. Вона заради інтересу спробувала скласти цей тест і не змогла набрати максимальні 200 балів! А все тому, що два питання в тесті взагалі відверто виходили за межі затвердженої шкільної програми. У мене складається стійке враження, що у нас навмисно створюються такі передумови, аби випускники в обов’язковому порядку зверталися до платних репетиторів, бо підготуватися до НМТ виключно на основі знань звичайної шкільної програми стає просто неможливо».

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Також Лубінець піддав різкій критиці ідею складання чотирьох важких предметів в один день із короткою 20-хвилинною перервою між блоками, запропонувавши розділити тестування бодай на два дні, аби знизити критичне навантаження на дитячу психіку.

Позиція УЦОЯО

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко звинувачення омбудсмана щодо невідповідності питань програмі категорично відкидає: «Цього немає і бути не може. Якщо у конкретного учасника виникають такі сумніви — пишіть офіційний запит, ми чітко вкажемо, якому саме розділу шкільної програми відповідає питання».

Ідею з розтягуванням НМТ на кілька днів в УЦОЯО також вважають невдалою через безпекову ситуацію. Якщо змусити дітей їхати до екзаменаційних центрів двічі, це подвоїть ризики для їхнього життя, особливо в таких прифронтових регіонах, як Запоріжжя, де через постійні атаки ворога ТЕЦ відкриті лише в самому обласному центрі. А в Херсонській області через постійні обстріли центрів тестування немає взагалі, тож дітям доводиться добиратися в інші області.

Проте Тетяна Вакуленко закликала абітурієнтів у жодному разі не боятися вимушеного переходу на додаткові сесії і запевнила, що організатори прораховують усі форс-мажори.

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Тетяна Вакуленко про майбутнє тестування: «Якщо виникне така технічна чи безпекова необхідність — значить, ми організуємо і проведемо навіть третю, додаткову сесію. Так, вона зараз юридично не передбачена чинними правилами, але ми як організатори точно не зупинимося і не залишимо жодного українського учасника чи учасницю без підсумкових результатів для вступу».

Попри численні дискусії, освітяни зазначають: викреслювати математику зі списку обов’язкових предметів наразі не планують, а повноцінної та безпечної альтернативи комп’ютерному НМТ в умовах воєнного стану в Україні просто не існує.

Щодо вінничанки Ангеліни Діденко, то завдяки публічному розголосу її історія завершилася першою перемогою — дівчині офіційно погодили участь у додатковій сесії НМТ. Дівчина щаслива і щиро сподівається, що цього разу техніка не підведе, і вона зможе реалізувати свою дитячу мрію — стати лікаркою та приносити користь людям.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР! Початок вступу України в ЄС?! Крим відрізали від РФ!

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