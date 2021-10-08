"Втрачений смак": що їв Хрущов на своїй дачі в Києві

ТСН досліджує українську кухню радянської доби: навіщо у радянські часи консервували суп з фрикадельками та макарони, та що їв Микита Хрущов, коли мешкав на дачі у Києві.

ТСН підібралися до фінальної частини кулінарної експедиції у пошуках втраченого смаку - радянської.

Що їв Микита Хрущов, коли мешкав на своїй дачі у Києві – у сюжеті ТСН.19:30.

Це, напевно, одне з найбільш моторошних місць у центрі Києва. Зараз - це руїни, які ніхто не охороняє. А колись тут вирішувалися долі. На урядовій дачі жили Касіор, Каганович, тобто ці стіни бачили людей, які були дотичні до голодомору.

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Хрущов - це людина, яка докорінно змінила наші столи і наше уявлення про кухню. Невисокий, повнуватий, дивакуватий. На сталінських бенкетах він виступав шутом, йому казали: "давай, станцюй гопака". Мій друг, історик Ігор Нетудихаткін, пояснює: тут, на дачі, Хрущов проводив зустрічі, ухвалював рішення, підписували папери і точно їв.

Експедиція ТСН пробує відтворити стіл Хрущова. Ставить на нього не лише ті страви, що їв сам товариш, перший секретар, а й ті, котрі він додав у меню українців. Готувала тут Хрущову Анна Дишкант, кухарка, яку згодом він забере з собою до Москви, коли піде на підвищення.

"У нас в Україні прийнято добре їсти", - говорить кухарка.

Саме з її спогадів ми знаємо, що Хрущов святкував Великдень.

Це – старовинний монастир у містечку Сатанів, з унікальним розписом. Картина – страшного суду. У вогні горять всім знайомі персонажі. Протягом ХХ століття монастир двічі закривався – у 27-му та в 63-му роках.

Один з головних радянських богоборців, який закривав храми і монастирі, виявляється святкував Великдень з паскою та крашанками. І пекла йому українська кухарка. Рецепти того «хрущовського» тіста збереглися у довідниках, тож спробуємо відтворити.

Нам допомагає шеф-кухарка Юля.

"Масло, перетерте з борошном, заливається із сумішшю молока, цукру та дріжджів. Це - масляне тісто, це - класичний французький бріош. Ставимо в піч і паски печуться", - розповідає рецепт шеф-кухарка Юля.

На кухні одного з коледжів столиці ми готуємо страву, смак якої точно знає кожен - сосиски в тісті. Вони на вітринах радянських буфетів з’явилась за часів Хрущова.

Уявіть: вересень 59 року, розпал холодної війни. На запрошення президента Аденауера Хрущов летить до штатів з візитом. Два тижні йому показують країну. В одному з міст заводять на ярмарок та підводять до стенду м’ясокомбінату. Свої враження пізніше Хрущов запише на диктофон для мемуарів.

Йому дають спробувати хот-дог. По обличчю на архівних кадрах видно – смачний. Хрущов повертається додому і вже за кілька місяців у меню їдалень та буфетів з'являється сосиска в тісті. В чому фішка цього тіста, яке всі так любили. В тому, що воно смачне. Мука, дріжджі, молоко навпіл з водою, трошки цукру та маргарини.

Це – Ліля і вона зараз вчитиме мене справі, яку сама робить з дитинства. Ліля розповідає раціон її родини, як і багатьох українців, нині на 80% складається з картоплі. Але Україна – це ж житниця? Чому картопля?

"Це наслідок обезземелення селян. Коли відбувається розподіл земель і землю у селях забирають, лишається отой маленький наділ біля хати, що потім ми будемо називати городом, ти на ньому зерна не виростиш", - говорить фахівець.

Ліля підтверджує: ще у п’ятдесяті роки її бабуся, яка жила на Херсонщині, картоплі не вирощувала і не їла. Я попросила її приготувати страву з картоплі, яка в неї найбільше асоціюється з радянським періодом - це вінегрет. Його роблять із оселедцем, із грибами, але картопля – обов'язкова. Збоченням Ліля вважає хіба що горошок у вінегреті.

"Мене це дивує – ніби ж невід’ємна частина радянських салатів", - розповідає жінка.

Овочеві консерви – це теж спадок Хрущова. Ми – на ніжинському консервному заводі. Він почав працювати майже сто років тому, але тоді у його асортименті було тільки два види продукції: квашена капуста і огірки солоні. У 60-ті за Хрущова асортимент підприємства різко збільшився. Крім звичної нам кабачкової ікри та тушкованої квасолі, там робили геть дивину. Йдеться про борщі, супи, навіть робили з фрикадельками, навіть вермішель з м'ясом закривали.

В той же час в країні масово відкриють заклади громадського харчування. У містах люди майже не їдять вдома, натомість їдальні - шкільні, заводські, громадські. Аромат бабусиних пирогів у свідомості, він перебиває смак радянської котлети з їдальні. Та й бабусі лишилися хіба в тих, кому пощастило.

Революції, війни, голодомори, депортації – вони руйнують зв'язок поколінь. Так уявлення про традиційну українську кухню просто стерли зі свідомості цілих поколінь. Декомунізувати нашу історію – просто. Почати можна вже зараз, на власній кухні. Деякі втрачені за останні 400 років смаки ми вже для вас знайшли.

"Втрачений смак" | Що їв Хрущов на своїй дачі в Києві

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