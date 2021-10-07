Втрачений смак: як французький письменник Оноре де Бальзак полюбив українку та сало

Втрачений смак: як французький письменник Оноре де Бальзак полюбив українку та сало

Знаменитий романіст та гурман міг порівняти французькі рулони та українські шкварки.

Експедиція ТСН у пошуках втрачених смаків української кухні помандрувала у часі і опинилася у 19 столітті. Ми проїдемося через усю Україну разом із французьким романістом Оноре Де Бальзаком.

Про те, якими наїдками зустрічали письменника дорогою, чим годувала його кохана українка Евеліна Ганська і чого бракувало Бальзаку за українським столом, йдеться 7 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.

В цій експедиції ми побували на справжньому полюванні та на свинофермі, аби з’ясувати – як складалися стосунки українців з м’ясом. І розповісти – історію кохання, зокрема і до сала.

Він приїхав потягом через Німеччину, а потім територією сучасної Польщі та України – екіпажем. Мандрівка з Парижу до маленької Верхівні десь в українських лісах зайняла вісім днів. Відомого на весь світ французького письменника Оноре де Бальзака в далеку провінцію привела любов до українки Евеліна Ганської, яка в переписці захоплювалася чутливість його душі, завдяки якій великий романіст розгадав душу жінки…

Гурман Бальзак описав, що взяв із собою в дорогу до коханої: галетне печиво, в'ялений язик та пляшку анісової горілки. Звичайно, на такому провіанті прожити тиждень складно.

Дорогою Бальзак зупиняється в трактирах, але нарікає на тамтешню їжу. Нарешті – Радивілів, прикордонний пункт, де Бальзака, звісно, впізнають – він же світова зірка – і запрошують на обід, який він згодом опише у своїх записках.

“Тут були тонкі вина, гігантські рибини, блискуча дичина! Після від’їзду з Парижа я вперше пообідав, як слід!” - написав він.

Яка ж блискуча дичина так вразила Бальзака? Вирушаємо – до лісу. Враховуючи, що гість прибув із Франції, то, звичайно, йому подавали якийсь мисливський трофей з тутешньої фауни, на той час це були зубр, лось, олень, кабан.

Що ж можна було приготувати з дичини? М'ясо кабана можна використати для приготування кулешу. Оленину перед приготування варто замаринувати і просмажити на вугіллі як шашлик або затушкувати.

Ймовірно, Бальзака могла здивувати якість тутешніх продуктів, адже регіон мисливський і свіжина була завжди.

Пообідавши у Радивилові, Бальзак рушає далі та прибуває у Верхівню, до коханої Евеліни. Нещодавно помер її чоловік. Бальзак зробив Ганській пропозицію і має намір чекати дозволу на шлюб. Він потрапляє у величний палац з власним озером, який наказала викопати хазяйка – тепер озеро пересохло та заросло.

Садиба Вацлава Ганського славилася винними погребами. З усіх своїх мандрівок він привозив вино в бочках. Кухня тут влаштована в окремому особняку.

Бальзака поселили у правому крилі хазяйського будинку, де йому надали трикімнатні апартаменти. Тут він снідав, а на обід виходив до спільної трапезної. Чим же годувала коханого, що звик до тонкої французької кухні, Евеліна?

“Тут готують незліченні різновиди каші, кашу варять із проса, з гречки, з вівса, з ячменю, її ладні робити навіть з дерев’яної кори!” - писав своїм племінницям у Франції знаменитий романіст.

І хоча з городу постійно постачали до столу також багато овочів, Бальзаку бракувало тут, умовно кажучи, “кетчупу”. У наступному листі до племінниць він попросив прислати йому “томатного соусу, але щоб він був такий, як у нас… бо тут, бачите, живемо, мов у великій пустелі”.

Місцеві дослідники припускають, що Евеліна тримала коханого на дієті, бо той – дуже хворів. Але м'ясо, очевидно, повинно було бути в його раціоні. Цілком ймовірно, що це була традиційна для цього регіону свинина.

Причини української любові до сала – досі привід для палких дискусій серед вчених. За однією з версій, наприклад, українці почали розводити свиней, аби вберегти запаси харчів від мусульман під час їх регулярних набігів, адже ані турки, ані татари - свинини не їли.

"Втрачений смак" | Чим годувала кохана українка Оноре де Бальзака?

Документальних свідчень про стосунки Бальзака з салом тут, у Верхівні, не збереглося. Але знаємо напевно, що він полюбляв – на батьківщині. У французьких школярів у той час були дві улюблені страви: схожі на паштет ролети та рулони – смажене сало, фактично шкварки. Бальзак говорив, що школярі цими шкварками хрумтіли, наче трюфелями.

До речі, місцевий рецепт приготування шкварок — майже повністю збігається із французьким, тільки без цибулі.

Через два роки очікування Ганська та Бальзак отримали-таки дозвіл на шлюб, та буквально через кілька днів після скромного весілля виїхали до Парижа.

На кухні, де колись готували страви для Бальзака, нині – столова агроколеджу. Ані про кохання, ані про палацову кухню тут уже геть нічого не нагадує.

Нагадаємо, раніше у спецекспедиції ТСН йшлося про солодку яєшню по-німецьки та мариновану щуку в казані, якими ласували Гоголь та Котляревський.

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