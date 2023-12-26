Втрата цілого покоління та різке старіння нації: що може чекати на Україну у разі мобілізації жінок

Український інформаційний простір останніми тижнями переповнений розмовами про можливі законодавчі нововведення у процесі мобілізації. Йдеться, зокрема, про те, що у чинне законодавство можуть бути внесені зміни, які дозволять мобілізувати жінок.

Центр дезінформації РНБО назвав повідомлення про мобілізацію жінок "російською пропагандою"."Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок", – заявили в Центрі.

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Нагадаю, наразі обов’язковому військовому обліку підлягають жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Водночас Центр зазначає, що облік – це не призов, і служба в Збройних силах для жінок лишається добровільною.

Центр дезінформації РНБО зауважив, що у Верховній Раді між народними депутатами зараз тривають дискусії щодо законодавства про мобілізацію та призов, які, на їхню думку, є "цілком нормальні для демократичної країни".

Так, наприклад, нардеп від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла у "рамках дискусії" пропонує мобілізувати жінок, зокрема, на оборонні підприємства. Безугла повідомила, що в Раді допрацьовують законопроєкти про рекрутинг і мобілізацію, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби.

Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: bezuhlamariana.

"Жінки ж мов "інакші" і не можна їх порівнювати! От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимось! І взагалі, це про право на життя! Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша? У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення — вагітність. Якщо вагітна — не мають право мобілізувати / можеш звільнитися", - написала депутатка.

За її даними, у законопроєкті зазначається, що під час воєнного стану тих жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу до частин (підрозділів) забезпечення. Крім того, у добровільному порядку (за контрактом), вони можуть бути призвані на військову службу до бойових частин (підрозділів).

Але чи стане такий крок корисним, чи принесе він якийсь практичний результат для Збройних сил України - це під знаком питання.

Я вважаю, що особливої користі від такого рішення не варто чекати. А от соціальну напруженість у суспільстві подібні "ініціативи" можуть підігріти.

Що, зокрема, виллється у збільшення потоку біженців жіночої статі, які виїжджатимуть з України до країн Заходу, допоки кордон не закриється для них. І це в перспективі обернеться проблемою, якщо не катастрофою, причому не однією.

По-перше, і це очевидно, зменшення кількості населення у воюючій Україні, яка вже втратила шість мільйонів біженців (частина із яких точно не повернеться із Заходу додому) — це серйозна економічна проблема.

Українська економіка зараз переживає далеко не найкращі часи. Фактично, уся цивільна державного бюджету тримається на західній фінансовій допомозі. Але вічно так продовжуватися не може. І Україні треба самій уже зараз відновлювати економічні процеси. А після нашої перемоги почнеться процес відбудови зруйнованої країною-агресором інфраструктури.

Усе це, за умови зменшення населення, обернеться серйозною економічною кризою. Але проблема не тільки в ній. Справа в тому, що жінки виїжджали і виїжджатимуть за кордон не самі, а з дітьми — власне, безпека дітей є одним із основних аргументів тих, хто залишає Україну під час повномасштабної війни.

Зважаючи на те, що багато хто не повернеться, і українські діти, відповідно, поповнять генофонд інших країн – це в перспективі може обернутися втратою цілого покоління. І серйозним, різким старінням українського суспільства.

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Проблеми очікують Україну, її Збройні сили, навіть у ситуації, якщо справді буде запроваджена загальна мобілізація жінок — і вдасться мобілізувати стільки осіб жіночої статі, скільки буде заплановано.

Зазначу, що новомобілізованих доведеться навчати.

Народна депутат Безугла додала, що у планах запровадити для жінок фактично новий вид служби – три місяці військового вишколу. "Це певною мірою експериментальний варіант", – каже вона.

Але в умовах постійної ракетної небезпеки казарми і полігони є дуже ласими мішенями для російської стратегічної авіації. Західні навчальні центри також не є безрозмірними, плюс фінансування цього процесу також має свої обмеження. Тому перш за все готувати доведеться не мобілізованих жінок, а бригади наступу. Тож цілком може виявитися, що жінок в армію наберуть, а далі командування не знатиме, що з ними робити.

Коментуючи свій новий законопроєкт, Безугла каже, що серед запропонованих нею нововведень є наміри замінити чоловіків, які обіймають посади кадровиків і бухгалтерів у віддалених від фронту частинах, на мобілізованих жінок.

Утім, мобілізація жінок взагалі не може бути панацеєю для України у війні з Російською Федерацією. Мобілізаційний потенціал країни-агресора у 5-6 разів вищий за український. Це 10-12 мільйонів потенційних військових проти 2 мільйонів у нас. В такій ситуації, якщо покладатися винятково на живу силу — Україна завжди відставатиме від Росії і серйозних шансів на перемогу просто не матиме.

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо наголосив, що зараз немає потреби проводити мобілізацію жінок, вкиди про призов здійснюють проросійські пропагандисти, які видають постановку на облік за мобілізацію.

"Мобілізації жінок поки немає. Тут тільки добровольці. Нещодавно було велике інформаційне вкидання з боку російської пропаганди про те, що жінок, які мають медичну освіту, мобілізуватимуть. А йшлося лише про те, що вони повинні стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив", - зазначив він.

Зауважу, що обов’язковий призов жінок існує, наприклад, в Ізраїлі. Там представниці жіночої статі служать два роки. Вони проходять обов’язкову військову підготовку.

Жінки-військові в Ізраїлі / Фото: Freepik

На думку Олександра Коваленка, те, що жінки уміють користуватися зброєю – корисно, але коли ми говоримо про загальну мобілізацію в форматі використання мобілізованих, як ресурсу для оборони, то кількість жінок не може мати таке ж співвідношення у мобілізації, як чоловиків.

"Жінка не може виконувати деякі функції штурмового характеру. Для них є інші військові професії. Але як інформаційний і психологічний фактор для мотивації мобілізації чоловіків, обмежену мобілізацію жінок можна використовувати. Але я не думаю, що це суттєво вплине на мобілізацію чоловіків", — резюмував експерт.

Пунктом 11 статті 1 закону України Про військовий обов’язок та військову службу передбачено, що на військовий облік беруться жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і:

закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних;

які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням (це не стосується жінок медичних та фармацевтичних спеціальностей);

Пункт 12 передбачає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Звісно, процесом мобілізації треба зайнятися активніше. Зокрема, створивши нарешті повноцінний і всеохоплюючий реєстр військовозобов’язаних, якого досі, на другому році повномасштабної війни, немає. Але важливіше навіть не це, а розвиток вітчизняної оборонної промисловості. Саме технологічною перевагою, причому вітчизняного виробництва Україна зможе захопити перевагу у війні з російським агресором.

Український безпілотник-камікадзе AQ 400 Scythe / Скриншот

А воювати винятково за рахунок людських резервів — це означатиме неминучу поразку із кількісно більшим ворогом, який до того ж в умовах тоталітарного режиму зможе мобілізувати значно більше людей у ті самі строки, що й демократична держава. Тому необхідно зробити головний акцент на виробництві власної зброї, яка дозволить нівелювати перевагу росіян у живій силі.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив на підсумковій пресконфренції, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

"Жінок — ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи буде викладено, на сьогодні я бачу, що їм (армії) це потрібно, то з цим погоджуся", — відповів глава держави на запитання, чи підпише він відповідний закон у разі ухвалення його Верховною Радою з нормами, що передбачають мобілізацію жінок та людей, молодших за 27 років.

За словами глави держави, окрім мобілізації, врегулювання потребує питання ротації, відпусток, відряджень, переведення до інших військових частин. Тож це має бути комплексний план. Президент акцентував, що військове керівництво спільно з Кабінетом Міністрів має напрацювати відповідний документ, який після розгляду на засіданні Ставки буде передано до Верховної Ради.

"Якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це має бути предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів", — сказав Володимир Зеленський.

Підсумовуючи, зауважу, що мобілізація жінок в такій ситуації не тільки не на часі, а може призвести до вищезгаданих катастроф — як фінансової, так і демографічної. Що девальвує майбутню українську перемогу у війні.

Автор: Д. Снєгирьов

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