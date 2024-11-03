“Втрати нашої землі відбуваються через це”: військовий розповів, завдяки чому просувається РФ

Втрати фронту, втрати української землі відбуваються саме через російські КАБи.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів Микола Зінько — колишній міський голова, а нині — командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр.

“Наприклад, в місті, коли ти можеш вести бій захищений в певній будівлі і вони там роблять штурм, два, три — не можуть взяти цю будівлю, мають втрати, то вони просто зрівнюють її з землею КАБами. І відповідно йде просування далі. Ми це бачили в Бахмуті, коли там стиралися цілі райони просто з лиця землі, щоб просунутись далі”, — каже військовий.

За його словами, теж саме відбувається зараз в Торецьку. Російька армія знищує місто. Будинки там зруйновані ледве не під фундамент.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІЙНА МОЖЕ ЗАКІНЧИТИСЯ ДУЖЕ НЕСПОДІВАНО! Ексклюзивне інтерв’ю ексмера, який пішов на фронт!

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