Втрати України на війні з Росією: військовий назвав цифри

На одного нашого — не менше 10 росіян, каже Аристарх.

На одного військового Збройних сил України на війні гине десять росіян.

Про це в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній заявив колишній монах Арістарх московського патріархату, громадський активіст, кілер, а нині військовий, який став на захист України.

“З того, що я бачу на моєму напрямку, якщо брати по безповоротних, то це десь в середньому один до десяти. Буває більше. На одного нашого — не менше 10 росіян”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Монах-військовий Арістарх: на цій війні Бог точно за нас! Кордони 91-го будуть не військовим шляхом!

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