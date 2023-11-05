Втрати України у війні: командир штурмовиків розповів, від чого військові гинуть найбільше

Військовий розповів про втрати в його бригаді.

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним "Малий" розповів, що в його бригаді втрати у стрілкових контактах одиничні. Більше військових гине внаслідок роботи ворожої артилерії та FPV дронів.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

“Оскільки в нас дуже дружний колектив, кожна смерть побратима відображається на всьому підрозділі. Всі прекрасно розуміють, що це війна і втрати неминучі, але присутня така тимчасова мінус мораль. Ти з ним живеш в одному будинку, їв образно з однієї тарілки, разом просиналися, бігали, тренувалися і в один момент людини не стає. Але в цілому по бригаді можу сказати дуже маленькі втрати, за чутками з інших”, — каже військовий.

За його словами, усе залежить від рівня підготовки. Чим більше підготований боєць, тим більше шансів у нього на війні.

“У моєму підрозділі в стрілкових контактах, боях втрати одиничні. Все інше — це робота артилерії, FPV”, — розповів “Малий”.

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