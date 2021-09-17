Втратила багато крові і око: лікарі рятують 35-річну жінку, яка постраждала від вибуху в Карпатах

Втратила багато крові і око: лікарі рятують 35-річну жінку, яка постраждала від вибуху в Карпатах

Жінка найважча із постраждалих.

Одна потерпіла досі в реанімації, ще трьох перевели до опікового відділення. Туристки, які зазнали травм унаслідок вибуху в Карпатах, досі залишаються в лікарні.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Нині медики боряться за життя туристки, яка найбільше постраждала. З реанімації її поки не переводять, напередодні оперували майже шість годин. Медики кажуть, її стан вдалося стабілізувати, але він досі залишається тяжким. Адже внаслідок поранення вона втратила багато крові.

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Жінці 35 років, це саме її двоє дітей спали в намети під час вибуху. Лікарям не вдалося врятувати жінці одне око. У неї була також сильно пошкоджена рука, яку вдалося скласти, але невідомо, чи вона зможе стовідсотково відновити усі свої функції.

Стан інших трьох потерпілих кращий, вони вже в опіковому відділенні. У них колото-різані рани. Але ці жінки житимуть, кажуть медики. Лікарям вдалося вивести їх із стану травматичного шоку. Небайдужі люди оголосили збір коштів на лікування потерпілих.

Нагадаємо, що потерпілі разом зі своїми друзями та рідними, загалом 12 людей, мандрували Карпатами. Зупинившись на ночівлю, розпалили багаття, а згодом у ньому пролунав вибух. Двоє чоловіків загинули на місці - вони сиділи найближче до вогню. Четверо жінок зазнали травм. Вціліли з компанії лише ті, хто саме пішов шукати хмиз, і двоє маленьких дітей, які вже міцно спали в наметі.

Поліція озвучила ймовірну причину вибуху - старий снаряд, ймовірно, ще з часів Першої світової. А як він опинився у багатті - ще мають сказати експерти. Потерпілим пощастило, що вибух почули місцеві мешканці і бездоріжжям всюдиходами швидко доправили перев’язувальний матеріал.

Новини України: потерпілі від вибуху у Карпатах досі лишаються у лікарні

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