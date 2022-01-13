Втратила сім-картку і "набрала" кредитів: як львів'янку нахабно ошукали шахраї

Жінка виявила 30 тисяч кредитів, яких не брала.

Мешканка Львова втратити доступ до своєї сім-картки на декілька годин, а потім виявила кредити на понад 30 тисяч гривень на своє ім'я. Жінці пощастило, що повідомлення про кредитну історію з'явилося в застосунку "Дія". Вона поїхала до відділення свого мобільного оператора і відновила нахабно викрадений номер телефону. Адже без пильності кредитів могло б було більше.

Що робити, щоб убезпечити свій номер телефону від шахраїв - розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Львів'янці Ірині - 33 роки Вона приватна підприємиця. Займається виробництвом та продажами взуття. Перед святами повністю розрахувалася з постачальниками, тому картки були спустошені. Саме це й врятувало особисті кошти жінки. Адже в самісінький Святвечір номер телефону Ірини хтось викрав: сім-карта просто припинила працювати. Була можливість лише онлайн-зв'язку. "Мені почали надходити сповіщення від "Дії" про те, що є запит від УКБІ на мою кредитну історію. Я одразу спробувала зайти на УКБІ. Але система не пускала", - каже жінка.

Ірина захвилювалася і поїхала до відділення свого мобільного оператора. Відновила номер і одразу отримала декілька повідомлень від мікрофінансових організацій. Як виявилось, за годину на жінку взяли декілька кредитів - на понад 30 тисяч гривень.

Як виявилося, щоб заволодіти мобільним номером потрібно небагато інформації, каже експерт із цифрового зв'язку Роман Хіміч. Аби себе убезпечити, потрібно укласти офіційний договір зі своїм оператором або підв'язати паспорт. У такому випадку, аби щось змінити, потрібно прийти особисто і з документом. Щоб унеможливити невідомі кредити, варто звернутися до українського бюро кредитних історій. Там активувати послугу "фріз", яка має символічну вартість - понад 300 грн у рік.

Викрали сім-карту карту та набрали кредитів: як уникнути шахраїв

Якщо прикрість все ж таки сталась і шахраям якимось чином вдалося взяти на кредит, не варто панікувати, каже адвокат Лаврентій Царук: "Якщо ви не брали грошей в борг, то і повертати його не зобов'язані, Втім, щоб довести всім, доведеться витратити купу часу та нервів: подати заяву до МФО та виконавця, що ви кредит не брали, подати заяву до поліції, про те, що проти вас вчинено злочин. Також доведеться звернутися до суду проти дій позикодавця та виконавця".

Ірина все це виконала. Одна з фінансових установ визнала дії шахрайськими і списала кредит на суму 11 тисяч гривень. Жінка планує далі доводити правоту, бо 19 тисяч гривень просто так віддавати нікому не збирається.