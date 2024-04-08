Втратив багато крові від порізу і помер: усі деталі загибелі 17-річного підлітка на фунікулері

Жахливий інцидент стався в самісінькому центрі столиці. Трагедія, внаслідок якої загинув підліток, трапилася 7 квітня на зупинці київського фунікулера. А передував їй конфлікт хлопця з правоохоронцем! Що відбулося насправді та що кажуть у Державному бюро розслідувань, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

Вперше інформація про інцидент з’явилася в телеграм-каналах 7 квітня. Тоді в соціальних мережах почав поширюватися ролик, де на верхній станції фунікулера сталася сварка між двома людьми. Чоловік розбив скло і нібито травмував юнака, що призвело до його смерті. Пізніше в Мережу злили вже відео, де підліток загинув.

Як пише телеграм-канал “Київ Оперативний”, група з 9 неповнолітніх вирішила проїхатися на фунікулері. До вагона за ними зайшов чоловік, який був налаштований агресивно і робив хлопцям зауваження.

"Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (загиблий) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить, як Максим готовий захищати Україну, та почав його штовхати, внаслідок чого Максим упав і головою розбив скло та порізав шию.

Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив кілька кроків і знепритомнів, у цей самий час неадекват сів на нього і почав душити", – йшлося в повідомленні.

За інформацією телеграм-каналу "Київ Оперативний", чоловік, який напав на Максима, має погану репутацію і нібито два тижні тому фігурував у справі про домашнє насилля, втім, у ДБР, яке взяло справу, таку інформацію наразі не підтверджували. Однак уже 8 квітня там розповіли жахливі деталі вбивства. У справі фігурує правоохоронець.

Не сидять, склавши рук, і в Управлінні державної охорони, де працював підозрюваний. Обіцяють негайно провести службове розслідування та максимально сприяти правосуддю.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження та призначено внутрішнє службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків і взято під варту. Управління державної охорони України вже надає всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування", – йдеться в повідомленні УДО.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що нападникові повідомлено про підозру. Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родині та друзям загиблого юнака. Сподіваємось, що правоохоронцям вдасться встановити всі обставини трагедії і покарати винного.

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Моторошна трагедія на фунікулері в Києві: підліток загинув миттєво!