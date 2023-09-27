Втратив ноги і робить усе, щоб стати на протези: як 28-річний воїн бореться за життя та про що мріє

28-річний стрілець-зенітник Максим Медвідь із Рівненщини на війні Росії проти України втратив ноги. Після тяжкого поранення під Бахмутом кілька тижнів був у комі, а потім довго був прикутим до ліжка і фактично безпорадним. Зараз Максим хоче укріпиться, щоб стати на протези.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Максим проходить реабілітацію в одному із госпіталів, тут його вважають одним із найпозитивніших пацієнтів. До війни Максим був електриком, у травні 2022 року отримав повістку на службу в ЗСУ. Він воював у складі 63 бригади, брав участь у боях на Миколаївщині та Херсонщині. Згодом його перевели на Донеччину, саме там боєць отримав тяжку травму.

"Я був на зенітній установці і по нам із ПТУРа прилетіло. Перший час мене не могли забрати, бо почав крити міномет", - розповідає Максим Медвідь.

Максим Медвідь

Військовий зазначає, що кілька побратимів отримали контузію, витягуючи його із поля бою.

"Був такий період, що я думав, що я вже не виживу. Машина вже почала горіти, я на ній лежав", - згадує військовий.

Після порятунку Максим 16 днів пробув у комі, його стан оцінювали, як тяжкий. Чоловік каже, що через травму він сильно схуд та почувався погано. Проте все ж вирішив боротись за своє життя. Він каже, що хоче стати на протези, щоб ні від кого не залежати. У госпіталі на Рівненщині вчився заново сидіти, долати перешкоди у кріслі колісному. Укріплюватись. Зараз Максим може піднімати штангу, вагою 50 кілограмів, хоча раніше і 2 не міг підняти.

"Він дисциплінований, не пропускав у нас жодного заняття і ось ця систематичність, індивідуальний підхід до нього привела до дуже позитивного результату у реабілітації", - каже помічниця фізичного терапевта госпіталю на Рівненщині Наталія Мазуркевич.

Психологиня госпіталю Надія Рачун каже, що Максим - приклад для всіх, адже він бореться за своє життя.

Максим Медвідь зазначає, що у нього є мрія - знайти кохання та створити сім'ю.

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Нагадаємо, експерт розповів, як росіяни перекидають війська з інших ділянок фронту.

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