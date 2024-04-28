“Втратив ногу через запущену систему медицини!”: боєць “Азову” — про поранення та труднощі лікування

Боєць 12-ї бригади Національної гвардії України “Азов” на позивний “Ніко” отримав на полі бою поранення. Можливо, він міг би ходити на своїй нозі, якби не запущена система української медицини.

Про складнощі, з якими зіткнувся під час довготривалого лікування та реабілітації, військовий розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

“Якщо б одразу мене відправили до Києва в Інститут травматології, як мені обіцяли це, то мені б могли вставити ендопротез голеностопного суставу і я, можливо, ходив би на своїй нозі. Але… За той час у мене вже почалося відторгнення інородного тіла, організм не сприймав метал, який стояв, і його потрібно було знімати”, — каже “Ніко”.

За його словами, лікування дуже затягнулося через совковщину. Військового не могли направити до лікарні, де він розпочав лікування.

“Запущена система нашої медицини. Або тебе починають лікувати і лікують лікують, а потім… Я розумію, що поток ранених він дуже великий, але потім на тебе просто забивають, тебе направляють не туди, де ти починав лікуватися і вони не можуть зміркувати, що з тобою робити. І все заново, ніхто не може зрозуміти, що з тобою робити”, — розповів “Ніко”.

Військовий вважає, що йому могли б врятувати кінцівку, якби не втратили стільки часу. В результаті без правильного медичного догляду вона почала відмирати.

“Поки я чекав направлення на ВЛК, мені замполіт каже, що ми не можемо відправити тебе на ВЛК. А він загубив той папірець, на якому травматолог написав, що я був у нього на консультації, і що він рекомендує пройти ВЛК, щоб визначитись з приводу подальшого лікування. Я йому скинув повторно цей папірець, він сказав добре, робимо тобі направлення. Ще тиждень минув, а він мені телефонує знову і каже, що ми не можемо тебе відправити на ВЛК. А це все йде час, а ситуація погіршується, немає нормального медичного догляду, який мав бути. Тоді ще нога була, на ній був апарат Ілізарова. У мене почала відмирати кінцівка”, — розповів “Ніко”.

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