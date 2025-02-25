Втратив обидві ноги та підтримує бійців: неймовірна історія військового

Український захисник під час боїв за Бахмут втратив обидві ноги та переніс багато операцій. Сьогодні він підтримує поранених захисників.

Військовий втратив під Бахмутом обидві ноги, переніс 18 операцій, проте вже за кілька місяців став на протези. І тепер взявся допомагати іншим пораненим. Влаштувався на роботу до лікарні аби підтримувати бійців, насамперед психологічно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

"Алмас" заходить реанімаційної палати і тисне руки пораненим. І одразу говорить, що сам не так давно був тут. Співрозмовник "Алмаса" – Максим. Боєць з Харкова, що теж з перших днів на фронті. Просить закрити обличчя, бо переживає за рідних на окупованих територіях. Його поранило на Запорізькому напрямку. Хлопець втратив око, уламками перебило руки і розтрощило щелепу. Однак він вперто чіплявся за життя.

"Хотілось заснути, але я знав, що якщо засну можливо буде вже кінець", - каже Максим.

Максим

Їм з "Алмасом" є про що поговорити. І хоч травми не дуже дозволяють, Максим починає посміхатись. І налаштовується на одужання.

Тривалим був і шлях до одужання самого "Алмаса". Йому було майже 60, коли у січні 2023 року під час боїв за Бахмут втратив ноги. Йому перелили чотири літри крові. Провели 18 операцій. Через 5 місяців він став на протези. І хоч реабілітація досі триває, взявся допомагати іншим бійцям. Щодня тепер "Алмас" обходить палати реанімації, інші відділення та центр реабілітації. Каже слова підтримки приходять самі собою.

"Алмас"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 25 лютого. РАКЕТИ і ШАХЕДИ накоїли ЛИХА! ЯДЕРКА ЩЕ В ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і ЩО З ПОВІТРЯМ?

Читайте також: