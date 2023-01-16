Втратив свідомість і не дихає: в метро Києва рятують життя чоловіку

На станції метрополітену "Житомирська" людині стало погано. Чоловік втратив свідомість та не дихав.

Як розказали сайту ТСН.ua в поліції Київського метрополітену, людині похилого віку стало погано зі здоров'ям.

"На місті працюють співробітники поліції. Людині десь за 70 років. Зараз правоохоронці встановлюють його особу, та з'ясовують всі обставини надзвичайної події", - розповіли в поліції Київського метрополітену.

Медики, які прибули на місце проводять реанімаційні заходи, аби врятувати життя чоловіка.

Нагадаємо, у Києві помітили поні, яке заходить до станції столичного метрополітену. В соціальних мережах пишуть, що поні теж хочуть до подземки.

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