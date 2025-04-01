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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Втрати РФ та України: командир 92-ї бригади назвав співвідношення

Командир 92-ї бригади повідомив, що втрати ворога значно перевищують втрати ЗСУ.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Знищений російський танк

Знищений російський танк / © Associated Press

Втрати Росії у війні є набагато більшими, ані в України. Співвідношення втрат озвучив командир 92-ої штурмової бригади, полковник Віталій Нащубський.

Про це він розповів к ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту «ТСН Тиждень» Андрію Цаплієнку.

Нащубський зауважив, що щомісяця суто для себе проводить підрахунки втрат на фронті.

«Тобто, ми в цьому місяці знищили стільки-то танків, засобів артилерії, стільки літаків, живої сили. В полон взяли певну кількість противника. І так само дивлюся свої втрати безпосередньо. Тому аналіз проводиться», — сказав комбриг.

Він акцентував, що у росіян набагато більші втрати, ніж в українських захисників.

«Висвітлювати, ну поки що це недоцільно, але противника втрати я знаю точно, що набагато більші. Ну в 5-6 раз — це точно — те, що я бачив по аналізах, які ми поводимо кожного місяця», — повідомив полковник.

До слова, президент Росії Володимир Путін оголосив наймасовіший за останні 14 років призов строковиків до армії: у планах — набрати 160 тис. людей.

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