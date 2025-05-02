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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2 хв

"Почула останній подих чоловіка": історії киян, які постраждали від ракетного удару та чекають на компенсації"

Постраждалі через ракетний удар по Святошинському районі Києва очікують на допомогу від влади.

Автор публікації
Мар`яна Бухан
Атака на Київ

Наслідки атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

У Києві після ракетного удару по Святошинському районі без житла залишились люди. У когось повибивало шибки і двері. І люди, які опинились без житла або із пошкодженими квартирами скаржаться, що не розуміють, як їм діяти далі. Напередодні таких на зустріч зібрали чиновники Святошинської районної ради: щоб пояснити алгоритм дій.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

60-річна Наталія Губень приходить сюди щодня. Минулого тижня балістична ворожа ракета впала в кількох метрах від її помешкання. Її чоловік загинув.

«Я гукала його, гукала, і почула останній, як він вздохнув. Ааааа — отак вздохнув, і я викарабкалася сама», — каже жінка.

Склом пані Наталі порізало ногу і спину. Тільки коли лікарі зашили її рани, і вона змогла повернутись на місце, зрозуміла — втратила чоловіка, помешкання і машину.

Наслідки влучання / © ТСН

Наслідки влучання / © ТСН

Поки Наталія живе у друзів — без речей і документів. Все це відновити допомагає донька. Вікторія каже — документи на новий паспорт вже подали. Але як отримати компенсацію, так і не зрозуміли, хоча з мамою обійшли багато інстанцій.

Катерина Одарич живе через дім від Наталі. В її неї уламками пробило дах будинку, покосило стелю, вибило кілька шибок і вирвало обшивку балкона. Донька Катерини Владислава, після тієї атаки, потребує консультації невролога.

Перші три дні, розповідає Катерина, їхній будинок чомусь не вносили в список постраждалих споруд. Щоб звернути на свої оселі увагу, жителям, замість того, щоб оговтуватись від удару, треба було доводити комунальним службам і владі, що вони теж потерпілі.

Працівники Святошинської райадміністрації брали людей на зустріч напередодні — лише за тиждень після ракетного удару. Прийшли переважно літні люди, і ті, хто повністю втратив житло. Загалом же, кажуть в поліції, потерпілими в трагедії 24 квітня вже визнали близько тисячі осіб.

В райдержадміністрації звітують: загалом на Святошино через ту атаку постраждало 84 будинки. 12 з них — найбільше. Чиновники обіцяють всі пошкодження описати і відновити — щось за кошт міжнародних донорів, щось — зі столичного бюджету. Але людей більше турбує, коли всі необхідні комісії відвідають будинки і руїни.

В.о. голови РДА Василь Григоренко обіцяє, все спробують зробити швидко. В епіцентрі падіння північнокорейської ракети тим часом кипить робота — розбирають руїни та сміття.

До Катерини Одарич після зустрічі з чиновниками вже приходили комунальники заміряти вікна. Ніби почали вирішувати питання даху. Але до заяв чиновників зробити все швидко, вона все одно ставиться скептично. Не надто надихнула зустріч, ініційована владою, і Наталю. Їй пояснили, що експертизу, яка підтвердить, що дома в неї нема, чекати ще не менше 10 днів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 2 ТРАВНЯ - П'ЯТНИЦЯ

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