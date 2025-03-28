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Втратив обидві ноги, але повернувся на фронт: неймовірна історія добровольця 114 бригади ТРО
Ця історія не залишить байдужим нікого.
Доброволець Сергій Тумановський із псевдо «Туман» під Бахмутом отримав численні поранення, залишився без ніг, правого ока, пальця на руці і все одно повернувся на фронт.
Неймовірна історія сили, віри в Україну та патріотизму. Чому попри такі поранення повернувся до війська, як боровся із відмовами, й чому не обов’язково бути «Рембо», щоб бути корисним для армії — дивіться в ексклюзивному матеріалі TSN.ua.
Він відмовився від реабілітації, сам освоїв протези і сам просився назад на службу. Поки не брали на фронт — вдома розбирався із дронами, а тепер лагодить українські «пташки» на Куп’янському напрямку та перезбирає російські дрони, які хотіли вбити воїнів ЗСУ, після чого ці ж дрони летять туди, звідки прилетіли.
Неймовірна історія сили, віри в Україну та патріотизму. Чому попри такі поранення повернувся до війська, як боровся із відмовами, й чому не обов’язково бути «Рембо», щоб бути корисним для армії.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВТРАТИВ ОБИДВІ НОГИ, АЛЕ ПОВЕРНУВСЯ НА ФРОНТ! Неймовірна історія добровольця 114 бригади ТРО