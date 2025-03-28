Сергій Тумановський / © tsn.ua

Реклама

Доброволець Сергій Тумановський із псевдо «Туман» під Бахмутом отримав численні поранення, залишився без ніг, правого ока, пальця на руці і все одно повернувся на фронт.

Неймовірна історія сили, віри в Україну та патріотизму. Чому попри такі поранення повернувся до війська, як боровся із відмовами, й чому не обов’язково бути «Рембо», щоб бути корисним для армії — дивіться в ексклюзивному матеріалі TSN.ua.

Він відмовився від реабілітації, сам освоїв протези і сам просився назад на службу. Поки не брали на фронт — вдома розбирався із дронами, а тепер лагодить українські «пташки» на Куп’янському напрямку та перезбирає російські дрони, які хотіли вбити воїнів ЗСУ, після чого ці ж дрони летять туди, звідки прилетіли.

Реклама

Сергій Тумановський / © tsn.ua

Неймовірна історія сили, віри в Україну та патріотизму. Чому попри такі поранення повернувся до війська, як боровся із відмовами, й чому не обов’язково бути «Рембо», щоб бути корисним для армії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВТРАТИВ ОБИДВІ НОГИ, АЛЕ ПОВЕРНУВСЯ НА ФРОНТ! Неймовірна історія добровольця 114 бригади ТРО