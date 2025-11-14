Втратив руку, ногу, пережив клінічну смерть та вилаяв медиків: неймовірна історія порятунку військового

Військовий у лікарні / © ТСН

Український військовий опритомнів після тяжкого поранення. Воїн пережив клінічну смерть, величезну кровотечу, втрату руки, ноги, ока та з масштабне ураження мозку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Андрія тяжко поранив ворожий дрон на Донеччині ще 25 жовтня. Що його із такими пораненнями змогли доправити до Дніпра — вже диво, визнають лікарі. Уламки знищили руку та ногу, вибили одне око, уразили внутрішні органи. Та найбільша загроза — вкрай тяжке ушкодження голови.

«На Андрієві нема живого місця. Голова зі страшенним пораненням, коли з-під серветки було видно структури мозку», — каже медик.



Його не одразу змогли прооперувати — стан був надто тяжким, кажуть медики. Для проведення вкрай складної операції до Дніпра з Техасу прибув американський нейрохірург Алекс Валадка. Ось як він разом з українськими колегами рятує пораненого Андрія. Спершу під мікроскопом лікарі прооперували уражений мозок, а потім закрили уражені ділянки.

«Потрібно закрити, створити оболонку для мозку, а потім на ці клапті та шкіра, яка залишилася, як оті пазли, спробувати скласти її. Тобто великий етап був під мікроскопом на мозку, а ще більший етап був — ми по кусочках складали цю шкіру і ту шкіру, яка від неї залишилася, тому що вона була розчавлена, розбита», — каже медик.



Десять літрів перелитої крові та інтенсивна терапія нарешті дали результат. Андрій почав дихати сам, а потім розплющив око і врешті облаяв лікарів, що були поруч. І цим, зізнаються вони, не обурив, а неабияк потішив.

«Це дуже гарний симптом, що він навчав розмовляти, що емоції почав проявляти — це дуже добре», — каже медик.

Рідні Андрія кажуть: вірили, що він не здасться і тут. У війську він від 2014 року, не міг інакше, кажуть рідні Андрія. Відтоді був у найгарячіших точках.

Йому самому поки важко говорити про пережите. Та вже сказав рідним, що мріє побачити онука, якому скоро виповниться рік. І налаштовується стати на протез та разом з батьками та дітьми ще пройти на параді перемоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШОК ДЛЯ ЛІКАРІВ! ПЕРЕЖИВ КЛІНІЧНУ СМ*РТЬ, а потім упізнав РІДНИХ! Історія, від якої ВОЛОССЯ ДИБКИ