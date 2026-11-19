Андрій «Лерой» Ігнатенко / © ТСН

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18 листопада відзначили День сержанта Збройних сил України. Це ті військові, які відповідають за безпосереднє управління підрозділами, навчання солдатів та злагоджену роботу особового складу.

Український сержантський корпус формувався в умовах війни, тож його унікальний досвід уже переймають і західні партнери. Чого українські сержанти можуть навчити натовських інструкторів — у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

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Втратив руку на рідній Луганщині та готується до протезування у Superhumans

Андрій «Лерой» Ігнатенко, сержант підрозділу спеціального призначення «ДОЗОР»: «Якщо десь і загубити руку, то хоча б вдома».

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Він народився і виріс на Луганщині. Там і отримав своє найважче поранення.

Андрій «Лерой» Ігнатенко: «Це був дуже близький стрілецький бій в лісі, 10–15 метрів — я, на жаль, просто не побачив цю гранату, і вона наробила шкоди».

У серпні 2025 року його підрозділ штурмував ворожі позиції в Серебрянському лісі. Біля Андрія розірвалася граната. Уламок пройшов крізь ногу, але її вдалося зберегти. А ось праву руку довелося ампутувати. Зараз Андрій завершує реабілітацію та готується до протезування у центрі Superhumans.

Андрій «Лерой» Ігнатенко: «Адаптуватися було не дуже важко, типу, вдягнутися, помитися, поприбирати. Це тільки трошечки з готуванням проблема, а так усе інше — це майже на тому рівні, що я був до поранення».

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Пішов на фронт із батьком, а після його загибелі воює за двох

Андрію 27 років. Він відклав навчання в університеті і в перші дні повномасштабного вторгнення Росії мобілізувався разом із батьком. У 2023-му його тато загинув. Попри важку втрату, Андрій продовжив воювати на найгарячіших напрямках фронту — уже за двох. Спершу служив у 3-й штурмовій, згодом перейшов в елітний підрозділ спеціального призначення прикордонної служби, де і отримав звання сержанта.

Андрій «Лерой» Ігнатенко: «Звання сержанта — це дуже відповідально, і не кожному дають сержантське звання, тобто до цього треба дослужитися».

Андрій каже, бути сержантом для нього — честь і водночас велика відповідальність. Він сам пройшов шлях від рядового солдата, має орден «За мужність» III ступеня. І тепер на новій посаді свій бойовий досвід зможе передавати іншим.

Андрій «Лерой» Ігнатенко: «На посаді сержанта, на мою думку, має бути 100% досвідчена людина з бойовим досвідом і зі знаннями, котрі допоможуть її особовому складу вижити. Бо в першу чергу робота і обов'язок сержанта — це довести особовий склад з початку місії до кінця місії живими і здоровими, щоб вони дісталися потім до сімей».

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Хребет армії: чого досвід українських сержантів навчає НАТО

Їх називають хребтом армії. Ті, хто мають тримати бойові порядки, дисципліну та єдність підрозділів українського війська. Саме сержанти опікуються підготовкою бійців та їхнім вишколом: інтелектуальним, фізичним та психологічним.

Головний сержант ЗСУ Олександр Косинський каже: нині сержантський корпус сформований за найдосконалішими моделями країн НАТО, зокрема Сполучених Штатів, Великої Британії, Литви та Латвії.

Олександр Косинський, головний сержант Збройних сил України: «Єдине, ми дуже сильно це зараз адаптували до наших національних потреб — це менталітет, законодавство і умови війни. І у нас вже є наші національні напрацювання, які тепер вони у нас прагнуть перейняти».

Тактика противника змінюється щомісяця, тому сержанти-інструктори регулярно проходять ротації та обмінюються даними з бойовими бригадами, щоб не навчати за застарілими шаблонами, каже головний сержант командування Сухопутних військ Віктор Коваленко.

Віктор Коваленко, головний сержант командування Сухопутних військ Збройних сил України: «Ми маємо створити військо завтрашнього дня — сержант той, який буде планувати уже застосування особового складу, використання ресурсів саме вже завтра. Тому що ворог дуже сильний, ворога багато, і ми маємо постійно осучаснюватися в своїх баченнях, підходах і, відповідно, під час виконання бойових завдань».

Перший Сержантський форум та нова посада «дріл-інструктор» у ЗСУ

Напередодні Дня сержанта у Києві провели перший в історії Сержантський форум. На ньому зібралося понад 250 військових, серед яких головні сержанти всіх видів і родів військ, сержанти бойових бригад, корпусів, батальйонів і рот. Багатьох із них нагородили відзнаками Головнокомандувача ЗСУ.

Для покращення військової підготовки у навчальних центрах уже в наступному році планують запровадити нову посаду — «дріл-інструктор». Він допомагатиме рекрутам під час базової загальновійськової підготовки: працюватиме з кожним новобранцем індивідуально та буквально навчатиме їх бути військовими.

Олександр Косинський, головний сержант Збройних сил України: «І взагалі це як старший брат, наставник, батько для рекрута — людина, яка безпосередньо вирішує проблемні питання, 24 на 7 з ним».

Бути прикладом і надійною опорою для солдатів свого підрозділу хоче і сержант Андрій Ігнатенко. Попри своє поранення, він не планує залишати службу: підписав мотиваційний контракт і після протезування, каже, повернеться до війська. Але зізнається — його найзаповітніші мрії зовсім не пов'язані з військовою справою.

Андрій «Лерой» Ігнатенко, сержант підрозділу спеціального призначення «ДОЗОР»: «Хотів би поподорожувати по всьому світу з дружиною чи дівчиною і сім'ю завести. Оце, напевно, дві такі найбільші мрії».

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