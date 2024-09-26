"Втручання" у вибори в США: Україна просуває план перемоги, Захід шукає виходу з війни будь-якою ціною

Візит української делегації до США на чолі з Володимиром Зеленським мав зцементувати американську підтримку Плану перемоги України як серед демократів, так і республіканців. Але обернувся звинуваченнями штабу Трампа у втручанні України у вибори в США.

Все через відвідини президентом Зеленським заводу у Скрентоні (штат Пенсильванія), який виробляє артилерійські снаряди калібру 155-мм. ТСН.ua вже писав, що за ці майже три роки повномасштабної війни, випуск цих снарядів, які Україна і Тайвань отримують буквально з конвеєра, тут збільшився майже на 160%. Тому ціль української влади - подякувати працівникам заводу за підтримку - цілком зрозуміла й слушна.

Проте губернатор Пенсильванії - демократ Джош Шапіро. За словами багатьох американських експертів, хто "візьме" Пенсильванію (один із семи американських штатів, що традиційно коливається), той і стане наступним президентом США. За численними опитуваннями, минулого тижня тут лідирувала саме Камала Гарріс. Проте вже цього тижня її знову випередив Дональд Трамп. Його штаб не міг не скористатися візитом президента Зеленського на завод у Скрентоні в Пенсильванії, маніпулятивно звинувачуючи Київ у втручанні у вибори. Адже 5 листопада американці обиратимуть не лише наступного президента США, а й третину Сенату і всю Палату представників.

Тож, чим обернувся візит української делегації на чолі з президентом Зеленським до США? В чому Київ звинувачують республіканці? Як в Америці сприйняли План перемоги України? Та чому до нашого розуміння закінчення війни Захід ставиться скептично? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Звинувачення команди Трампа: зустрічі з Зеленським не буде

У середу, 25 вересня, після виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, спікер Палати представників Майк Джонсон, який і без того не надто переймається долею України, оприлюднив на Х листа на адресу українського президента з вимогами звільнити амбасадорку України в США Оксану Маркарову саме через відвідини заводу у Скрентоні.

"Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолює провідний соратник Камали Гарріс. Там не було жодного республіканця, бо туди навмисно не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням української сторони у виборчий процес", – йдеться в листі Джонсона.

Спікер Палати представників вже публічно відмовився від зустрічі з Володимиром Зеленським у четвер, 26 вересня, у Вашингтоні, посилаючись на зміни в графіку роботи Конгресу. У середу, 25 вересня, Палата представників ухвалила законопроєкт про державне фінансування, щоб уникнути "шатдауну" (припинення фінансування всіх американських держустанов, адже строк дії бюджету-2024 збігає 30 вересня - ред.), й пішла на канікули на три місяці. Тож, за словами Джонсона, його просто не буде у Вашингтоні.

А лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліз взагалі зробив дивну заяву, мовляв, не знав про візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Хоча, через зміни в графіку роботи Конгресу, багато законодавців-демократів також не впевнені, чи зустрінуться з українським президентом у четвер, 26 вересня, у Вашингтоні, зокрема ураган "Хелен", який насувається на Флориду.

На додачу, голова комітету нагляду та підзвітності Палати представників, республіканець Джеймс Комер ініціює розслідування візиту президента Зеленського до Пенсильванії через ознаки "втручання у вибори за допомогою іноземного лідера" та використання коштів американських платників податків Адміністрацією Байдена-Гарріс для перевезення українського президента.

"У 2019 році Палата представників, яка контролювалася демократами, оголосила президенту Трампу імпічмент через зловживання владою за те, що він начебто намагався використати іноземного лідера — президента України Володимира Зеленського — для отримання вигоди під час своєї президентської кампанії у 2020 році, незважаючи на відсутність будь-яких доказів щодо протиправних дій. Адміністрація Байдена-Гарріс доставила того самого іноземного лідера — президента Зеленського — рейсом, фінансованим американськими платниками податків, до Пенсильванії. Штату, який став полем битви на президентських виборах 2024 року", - повідомив Джеймс Кормер.

Очевидно, що це цинічна маніпуляція. Республіканці, особливо штаб Трампа, прагне помститися демократам за імпічмент проти нього у 2019 році, який ініціювала тодішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Тоді Трампу закидали тиск на Зеленського, щоб той погодився ініціювати в Україні розслідування про начебто причетність сина президента Байдена Хантера до корупційних схем. Все закінчилося тим, що в лютому 2020 року Сенат не підтримав імпічмент Трампа, який неодноразово заявляв, що Володимир Зеленський повів себе гідно під час тодішніх внутрішньополітичних американських розбірок.

Проте наразі Україна, здається, знову втрапила в халепу й стала заручником внутрішньополітичної американської боротьби. Подібне вже було, коли у 2016 році тодішня українська влада все поставила на демократку Гілларі Клінтон, але переміг Дональд Трамп. У 2019 році Київ став заручником історії з імпічментом Трампа. Зараз команда колишнього президента США звинувачує Україну у втручанні у вибори, бо Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, де губернатором є демократ.

Під вечір середи, 25 вересня, висловився й сам Дональд Трамп, з яким 26-27 вересня мав зустрітися Володимир Зеленський. Проте, за повідомленнями Politico та Associated Press, такої зустрічі в графіку Трампа не заплановано. Хоча ще 18 вересня він говорив, що "ймовірно" зустрінеться з ним.

"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду (з Росією - ред.). Стільки мертвих людей, будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що ми маємо зараз", - маніпулював Трамп на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні в середу, 25 вересня, фактично підтвердивши свої попередні заяви про те, що, в разі перемоги на виборах, змушуватиме Україну піти переговори з Росією й відмовитися від повернення окупованих територій.

План перемоги: чому Захід більше не розуміє Україну

У четвер, 26 вересня, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, за повідомленнями західних ЗМІ, США планують оголосити найбільший за ці майже три роки повномасштабної війни пакет допомоги Україні на $8 млрд. Проте, це не через те, що у Вашингтоні нарешті хочуть надати нам дуже багато зброї, щоб переламати ситуацію на полі бою на користь Києва.

Справа в тому, що в законопроєкт про продовження держфінансування, який у середу, 25 вересня, проголосувала Палата представників і пішла на три місяці на канікули, так і не заклали норму про продовження програми PDA, за якою Адміністрація Байдена надавала Україні військові пакети допомоги. Тому, якщо зараз Білий дім не оголосить про надання $8 млрд, ці гроші можуть просто згоріти.

Разом із цим, ще однією метою, якщо не найголовнішою, візиту української делегації до США мав стати План перемоги України, який президент Зеленський хоче презентувати як Джо Байдену, Камалі Гарріс та демократам, так і республіканцям, зокрема особисто Дональду Трампу. Бо, вже очевидно, що подальші сценарії розвитку війни в Києві та на Заході бачать по-різному: Україна підготувала свій План перемоги; в той час як наші союзники шукають вихід із війни будь-якою ціною, навіть за рахунок територіальних поступок з боку України.

Наприклад, за словами президента Чехії Петра Павела, навряд чи можна назвати перемогою над Росією, якщо це досягатиметься ціною знищення половини українців. Цю заяву на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку він зробив у відповідь на обурення українського МЗС його попередніми словами про можливу згоду на російську окупацію українських територій задля встановлення режиму припинення вогню, на що Росія не погоджується, без жодних безпекових гарантій для Києва натомість.

Разом із тим, Петр Павел не єдиний, хто робить подібні заяви. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку цими днями заявила, що "все більше партнерів у світі замислюються над тим, як можна закінчити цю війну".

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"Нам потрібен кінець цієї війни. Але це не може означати, що ми сидітимемо склавши руки, доки війні не видно кінця, і російський президент Путін не посів місця за столом переговорів. Неприпустимо просто дивитися на те, як Росія руйнує частини України, що залишилися", - додала Анналена Бербок.

Розуміючи це, Україна теж останнім часом дещо змінила свою риторику, надсилаючи сигнали, що "ми ближче до миру, ніж ми думаємо", як сказав президент Зеленський в нещодавньому інтервʼю ABC News, додаючи, що План перемоги - це міст до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну. До того ж, як повідомляє Associated Press із посиланням на джерела в Києві, Україна погодиться на переговори з Москвою лише в обмін на гарантії безпеки від ненападу з боку Росії у майбутньому.

"Москва перегрупується й атакує знову, ймовірно, в напрямку Миколаєва та Одеси на півдні, протягом двох, трьох, чотирьох років або, можливо, навіть раніше, залежно від стану Росії. Ось такий сценарій", - додає AP із посиланням на одного з радників президента Зеленського.

Ядерний шантаж: Путін максимально підвищив ставки

З трибуни Генасамблеї ООН Джо Байден закликав союзників і світ підтримувати Україну до "справедливого й тривалого миру". Саме на це й покликаний План перемоги, який президент Зеленський у четвер, 26 вересня, презентує Джо Байдену, Камалі Гарріс та конгресменам з обох партій. На щастя, не всі розʼїдуться на канікули по своїм штатам. Проте, за інформацією видання Bloomberg, яке посилається на неофіційні коментарі західних чиновників, у Плані перемоги немає жодних реальних сюрпризів, він не зможе серйозно змінити правила гри та є радше списком бажань України.

Важко не помітити, що серед наших союзників зростає втома від повномасштабної війни, яка триває майже три роки. ТСН.ua вже писав, що після невдалого українського контрнаступу у 2023 році, Захід почав дуже активно підштовхувати Україну до переговорів з Росією, не дивлячись на просування російської армії на полі бою й те, що Путін і не збирається зупинятися. Ба більше, у середу, 25 вересня, він ще більше підвищив ставки, змінивши ядерну доктрину РФ.

Кремль фактично поставив Заходу ультиматум: якщо Україна отримає дозвіл на удари західною далекобійною зброєю в глибині території Росії, Москва може вдарити ядерною зброєю як по Україні, яка не є ядерною державою, так і по країнам, які нас підтримують і мають ядерну зброю. Зрозуміло, що це шантаж, адже останнє випробування Росією ракети "Сармат", яка вибухнула прямо в шахті, ставить під питання "життєздатність" її ядерних боєголовок. Проте на Заході ці погрози дуже сприймаються, особливо в тих колах, які сумують за історичними лекціями Путіна та дешевим російським газом.

Можливо, більше стане зрозуміло, коли наші союзники таки ознайомляться з Планом перемоги України й ретельно його вивчать, нарешті вирішивши збільшити військову допомогу ЗСУ, щоб ми зупинили просування росіян хоча б на Донецькому напрямку. Й на зустріч Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца та британського премʼєра Кіра Стармера 10-12 жовтня в Берліні, про яку повідомив Spiegel, партнери вийдуть із більш менш чітким баченням, прийнятним для України, як врешті решт зупинити Москву. Бо в ключових західних столицях чомусь впевнені в колапсі російської економіки вже у 2025-2026 роках, тому воліють радше просто почекати.