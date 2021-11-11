"Вугілля їде": прем'єр розповів про ситуацію з паливом для електростанцій

Шмигаль запевняє, що вугілля має вистачити на увесь опалювальний сезон.
В Україні бракує вугілля власного видобутку для електростанцій на весь опалювальний сезон. Тому його вже транспортують з-за кордону.
Про це 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Вугілля їде. Вугілля мають забезпечити генеруючі компанії, які володіють вугільними електространціями. І ми знаємо і бачимо графік постачань вугілля до України. Воно їде морем і їде також залізницею. Окремо є замовлення від "Центренерго"- це державна компанія, яка замовляє, є український видобуток", - зазначив голова уряду.
За опалювальний сезон в Україні в середньому споживається близько 10 млн тонн вугілля.
"8 млн тонн - це наш видобуток, трошки більше 2 млн тонн - те, що дозамовлено по імпорту, де є контракти. На опалювальний сезон вугілля вистачить. Те, що є нерівномірність постачань - сьогодні, дійсно, у світі є дефіцит. Сьогодні у світі є енергетична криза. Вона не в Україні - це європейська і світова енергетична криза", - пояснив Шмигаль.
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