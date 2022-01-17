"Вугільна справа": які ролі в ній зіграли Медведчук і Порошенко за версією правоохоронців

"Вугільна справа": які ролі в ній зіграли Медведчук і Порошенко за версією правоохоронців

Петро Порошенко відкидає усі звинувачення на свою адресу.

За версією правоохоронців, майже півтора мільярда з українського бюджету отримала окупаційна влада за постачання Україні вугілля впродовж 2014-2015-го років. Інціатором схеми, кажуть, була Росія. А от в Україні за організацію оборудки відповідав кум Путіна Віктор Медведчук. Інший підозрюваний - Петро Порошенко - за версією слідства - міг на державному рівні зорганізовувати ці угоди. Йому повідомлено підозру у вчиненні державної зради та фінансування тероризму, запобіжний захід оголосять 19 січня.

Про суть справи та історію цих вугільних поставок - 17 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у 2014-ому році Україна втратила шахти, які видобувають антрацит і на яких працювала більшість ТЕЦ. Аби не допустити кризи – держава уклала контракт на постачання вугілля із Південно-Африканською республікою (ПАР). Але згодом, кажуть силовики, у справу втрутилася Росія.

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Кремль вигадав схему, як створити штучний дефіцит вугілля та нав'язати його постачання із окупованої частини Донбасу. До співпраці росіяни залучили кума Путіна Віктора Медведчука. Той своєю чергою, кажуть слідчі, домовився з Петром Порошенком, який боявся зриву опалювального сезону та втрати рейтингу.

У підозрі слідчі твердять – Порошенко нібито тис на силовиків і міністра енергетики, аби ті переуклали договори. В результаті – спочатку розгорівся скандал через погану якість вугілля із ПАР. Петро Порошенко на засіданні РНБО вимагав перевірити його якість. Результат: постачальник відмовився від співпраці з Україною. А вугілля вирішили купувати саме в ОРДЛО. На папері постачання мало відбуватися із шахт, які його навіть не видобували, або видобували в мінімальній кількості.

Тодішній міністр енергетики - Юрій Продан виступав категорично проти таких договорів. Врешті – позбувся посади. Документ підписав уже його наступник – Володимир Демчишин. А Віктор Медведчук на телефонних записах звітував про це своїм кремлівським кураторам.

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Фактично після цього Україна тривалий час отримувала вугілля саме з окупованих територій. Періодично спалахували скандали. 2015-ого тодішній депутат, а пізніше міністр енергетики Ігор Насалик - засвітився на одному відео з ватажком сепаратистів, де також обговорював постачання вугілля. Але цей епізод до нинішньої справи не увійшов.

2017-ого через постачання вугілля із окупованих територій почалася торгівельна блокада, яка тривала кілька місяців. І врешті закінчилася припиненням поставок з ОРДЛО.

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Втім до кримінальної справи тоді так і не дійшло. Повноцінне розслідування розпочалося лише за президентства Володимира Зеленського. Експерти припускають - питання викликала надмірна конфіденційність і хитра схеми угоди. Адже Україна на державному рівні мала договори з самопроголошеними республіками – але тоді все було публічно.

"Це вирішувалось офіційно на рівні Тристоронньої контактної групи через спеціальні переговори. Тобто це було переговорне і прозоре рішення. А от тут (у вугільній схемі - Ред.), це була фактично таємна оборудка. В цьому як раз і виникає факт підозри і необхідності розслідування цієї справи", - пояснює політолог Володимир Фесенко.

Петро Порошенко відкидає усі звинувачення на свою адресу. Каже, постачання мали врятувати Україну від енергетичної кризи. І готовий у суді відстоювати цю позицію. Два інших фігуранти справи - Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра, який відповідав за постачання, перебувають нині під домашнім арештом.

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Нагадаємо:

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, який проходить у справі про контрабандне постачання вугілля із окупованих територій сходу України та сприяння так званим "ДНР" та "ЛНР", оголосили у міжнародний розшук. Він єдиний, хто ще не встиг поспілкуватися із правоохоронцями.

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