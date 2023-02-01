Вуличне полювання на військовозобов'язаних: як розпізнати "правильну" повістку та чи можна від неї відмовитись

За слвоами адвоката, повістка на момент вручення має бути заповненою і мати всі обов'язкові реквізити.

Адвокат Андрій Новак розповів, чи правомірно видавати повістки на вулицях, як розпізнати правильно заповнений документ та чи можна від нього відмовитися.

Про це юрист сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Новак прокоментував гучні вручення повісток в Одесі та Львові, коли громадян силоміць затримували на вулицях.

"Те, що ми побачили на відеокамерах з Одеси, і те що ми чули із західних областей, коли людей примусово саджали до машин, це можна "незаконним позбавленням свободи", – наголосив він.

За словами адвоката, такий метод вручення повісток є абсолютно протиправним і суперечить усім нормам як логіки і законодавства. Юрист нагадав, що існує певний порядок, механізм вручення повісток.

"Його необхідно в будь-якому разі дотримуватися, незважаючи на те, в якому стані зараз перебуває країна. Перш за все, ми – правова держава, тому всі методи, які використовують Центри комплектування, мають відповідати правовим нормам", – певен Новак.

Як мають вручатися повістки

Повістка дійсно може вручатися на вулиці, у будь-якому місці, але має бути оформлена належним чином і уже виписана на громадянина, каже юрист. Виписування на місці не входить до компетенції представників Центрів комплектування чи інших осіб.

"Зараз же повістки просто виписують на місці. Правоохоронці перевіряють дані, передають їх представникам Центрів комплектування, а вони вже на місці виписують повістки", – зауважив Новак і попередив, що такі дії незаконні.

"Наголошую, повістка на момент вручення має бути заповненою і мати всі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по-батькові військовозобов'язаного, адреса місця реєстрації, дата і місце, куди прибути, а також підпис військкома та мокра печатка Центру комплектування. Якщо хоча б один із цих даних відсутній, повістка не може вважатися належно оформленою і неявка по такій повістці не може тягнути за собою будь-яку відповідальність", – пояснив адвокат.

Також дуже часто трапляється, що повістки вручалися з ксерокопіями підпису та печатки. Це є неправильним.

Чи можна притягнути працівників військкомату, якщо повістка заповнена неправильно

"Ні, повістка як документ не підлягає оскарженню, тому що вона не несе в собі ніякої юридичної сили. Цю позицію підтвердила численна судова практика. Суди відмовляють в задоволенні оскаржень таких повісток", – попередив Новак.

Чи можна відмовитися від повістки

За його словами, якщо повістка неналежно оформлена, можна відмовитися від її отримання на місці, і в акті відмови зазначити, з яким саме підстав громадянин відмовляється від повістки.

"В подальшому при розгляді адміністративної справи буде вирішуватися, чи мав громадянин право її не отримувати, чи не мав. І відповідно, настане адміністративна відповідальність, чи ні", – підсумував адвокат.

Раніше військовий комісар Львівської області розповів, що вручення повісток на вулиці та в інших громадських місцях не суперечить закону України.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що на війну вирушили два народні депутати. Інформації про те, аби хтось із дітей народних депутаів пішов на фронт, Стефанчук не має.

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