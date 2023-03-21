Вулиці були всіяні трупами росіян і жодного вцілілого будинку: яким був Мощун одразу після звільнення

Невеличке село за 10 км від Києва Мощун, на початку війни раптом стало стратегічним - росіяни спробували прорватись через село до Києва.

Мощун штурмували майже місяць, а вулиці та приватні будинки перетворили на поле бою. Українське село, куди окупанти кинули найкращі свої підрозділи, змусило їх прийняти одну з перших ганебних поразок, йдеться в ТСН.

Це було село на 1000 жителів з гарними будинками та чепурними обійстями, з озерами і лісами навколо, завдяки яким цю місцевість називали частиною кліматичного курорту столиці. Тепер тут ніби випалена земля і жодного вцілілого будинку.

У лютому 22 року над дахами будинків Мощуна один за одним летіли гвинтокрили окупантів. За кількох кілометрів звідси гостомельський аеродром, де і намагається висадитися російський десант.

На аеродромі Національна гвардія та підрозділи Збройних сил тоді стримули ворога, російський десант починає атакувати Мощун. 5 березня починається одна з найзапекліших битв за Київ, яка триватиме майже три тижні саме на цих вулицях села.

Бій прийняли підрозділи 72 бригади “Чорних запорожців”, територіальна оборона, бійці Нацгвардії та сил спеціальних операцій, підкріплені артилерією 128 гірсько-штурмової бригади. Ворог переважав їх в рази за чисельністю, але не за вправністю. Українські оборонці добре знали цю місцевість і були дуже вмотивовані.

Вузенькі вулички села Мощун перетворились направду на поле бою. Росіяни штурмували село із Сходу, Збройні сили давали відсіч із заходу і перемогли. Всі вулиці були усіяні тілами російських солдатів елітного підрозділу кремлівського війська.

Коли форсували річку Ірпінь ворожа піхота тричі будували переправи, але й це не дозволило захопити село та відкрити собі дорогу на Київ. “Наша артилерія дуже сильно нам допомогла. Дуже сильно. І працювали дуже точно. Передавали конкретні точки, де знаходиться техніка, жива сила. Артилерія і “Гради” допомагали. Дуже багато техніки спалили напідході. Коли росіяни кинули понтонну переправу, розбирали понтонну переправу”, - пригадують бійці.

Наприкінці березня наші армійці відтісняють росіян за річку, окупанти кидають техніку та спорядження і тікають. Вже тоді стає зрозумілим, що битву за Київ вони програють.

ТСН заїхала до Мощуна після боїв, коли його лише звільнили, а на обрії ще стріляла ворожа артилерія. Тож вдалося зафільмувати злочини росіян - майже повністю знищені будинки, розмародерені помешкання і купа тіл покинутих ворожих солдатів та випалена їхня техніка.

Битва за Мощун стала однією з ключових у звільненні Київщини. Тут були розбиті та знищені елітні підрозділи російського десанту та морської піхоти. Точна кількість втрат наших сил в одній з найважливіших битв за Київ поки невідома.

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