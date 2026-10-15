Вулиці у вогні, кривавий удар по супермаркету та багато загиблих: Росія масовано атакувала захід України

Наслідки удару по Луцьку

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День жалоби оголосили у Луцьку. Там напередодні ворог влучив у супермаркет — шестеро загиблих і 13 поранених, серед яких є дитина. А у Рівному постраждав приватний сектор: восьмеро потерпілих, серед них також дитина.

Про наслідки російського терору цивільних у глибокому тилу розповідає кореспондентка ТСН Анна Махно.

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Трагедія у Луцьку: удар по супермаркету

Медики бігом доправляють поранених до карет швидкої. Небо над Луцьком затягує дим.

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Російський реактивний безпілотник атакував місто і поцілив туди, де було багато людей.

Голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк: «Ворог націлив удар на будівлю, яка не має жодного відношення до військового обʼєкту чи обʼєкту критичної інфраструктури. Це гіпермаркет європейських товарів, де продавали печиво, шоколад, кетчуп, чіпси».

Рятувальники розбирають завали. Підозрюють: там можуть бути люди. Врешті підтверджуються найгірші припущення — окрім поранених, є і загиблі.

В.о. міського голови Луцька Андрій Разумовський: «Ми оголошуємо день жалоби і збираємо на 9 ранку оперативну нараду. Обговоримо питання про дистанційне навчання в школах, користування укриттями, адже є скарги про закриті укриття».

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Водночас рятувальники у Луцьку безперестанку продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Обстріл житлового сектору у Рівному

Ось так розбирають завали у Рівному. Сюди прилетів ворожий «Шахед». Довкола — суцільні руйнування. Безпілотник влучив у житловий сектор.

Місцевий житель пан Олександр: «Я вийшов на вулицю — все горить, машини горять, саме більше — машини».

З-під завалів триповерхового будинку рятувальники дістають поранену 86-річну жінку.

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Дмитро — її онук. Показує, що лишилося від їхньої квартири на першому поверсі: а ні стін, а ні стелі.

Усе, розповідає чоловік, впало на бабусю, коли вона відпочивала на дивані. Те, що вціліла, називає дивом.

Пан Дмитро: «Повезли, зробили КТ. Лікарі сказали, що бабуля при пам'яті, все добре».

Та у медзакладах перебувають декілька її сусідів з інших поверхів.

Ось в цій квартирі видно, як вибуховою хвилею вибило вхідні двері, всередині повністю все на підлозі, вікон немає — скло довкола. З цієї квартири маму і сина ушпиталили до лікарні. Пораненому хлопцю, кажуть сусіди, 14 років.

Місцевий житель пан Микола: «Вони в крові були, бо я їх виводив».

Пан Микола в момент вибуху саме був удома: «Якраз у ванній був, мився. Вмивався — і тут спалах, вибух такий! Повиривало двері, бачите, що поробило».

Та головне, каже чоловік, що родина вижила:

Рівне та область Росія тероризує вже добу. Напередодні були влучання у корпус університету та підприємства.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль: «Загалом за добу у нас зараз в закладах медичних перебуває до 50 людей».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РЕАКТИВНІ ДРОНИ АТАКУВАЛИ аж ПРИКАРПАТТЯ! НАСЛІДКИ УДАРІВ В ГЛИБОКОМУ ТИЛУ

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