"Вважаю це слабким місцем": Зеленський оцінив роботу Ткаченка як міністра культури

Президент чекає на звіт міністра.

Президент Володимир Зеленський вважає Міністерство культури та його очільника Олександра Ткаченка "слабким місцем".

Таку думку він висловив час пресконференції 26 листопада.

"Я вважаю, що це (Мінкультури - Ред.) наше слабке місце, особливо за кордоном. Міністр культури та інформаційної політики, я маю на увазі. Я вважаю, що звіт його щодо Великої реставрації... Ну, вона почалась. Ми будемо з вами бачити, будемо бачити реальний звіт", - сказав президент.

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський назвав урядовців та членів своєї команди, роботою яких він задоволений. За словами глави держави, Андрій Єрмак є потужним керівником ОП. Зокрема, він розповів, що задоволений міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, Юлією Свириденко - першим віцепрем'єром, міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.

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