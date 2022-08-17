Вважають українців "недолюдьми" і хочуть вбивати: як "денацифікатор" Путін відправляє на війну російських нацистів

Проти Україні воюють справжні російські нацисти. Вони сформували щонайменше два окремих підрозділи в складі російських військ в Україні.

Своїх поглядів не приховують, вирізняються особливою жорстокістю до українців. Путінський режим, який проголосив себе головним у світі борцем із фашизмом, не тільки заплющує очі на нацистів та їхні злочини. Вони - сучасні російські герої.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вони оголосили себе головними антифашистами у світі, вони намагаються навісити ярлик нацистів на українців. Та старанно не помічають свій власний, російський нацизм.

"Я от приїхав убивати українців. Це все", - каже на відео путінський нацист.

Нещодавно німецька розвідка розіслала по міністерствах доповідь, в якій стверджується: в бойових діях в Україні беруть участь щонайменше два угруповання неонацистів - "Російський імперський легіон" та "Русич". Переказ доповіді розвідників оприлюднив німецький тижневик Der Spiegel.

"Володимир Путін виправдовує свою агресивну війну "денацификацією" України. Внутрішній документ Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND свідчить, що війська Москви підтримуються правими екстремістськими угрупованнями. Співпраця з ними доводить заявлену Кремлем причину війни — так звану "денацифікацію" України — до абсурду", - йдеться у повідомленні видання.

Підрозділи російських нацистів – хто вони та як проявляють жорстокість у побуті

Російський імперський рух, бойовим крилом якого є імперський легіон, внесли до списку терористичних організацій США та Канада - за просування ідеології про вищість білої раси та причетність до терактів у третіх країнах. Денис Гарієв, очільник цього легіону 24 лютого заявив, що виступає за ліквідацію України як такої.

"Для нас це війна не та, яку проводять Путін та Зеленський. Це - релігійна війна проти католицизму, уніатства та протестантизму", - каже російський нацист.

Після того, як його заступник загинув під Ізюмом, а він сам був поранений, Гарієв уже більше не покладається на путінське воїнство.



"Якщо ми переможемо, це - буде боже диво", - каже нацист.



Попри всі балачки про війну з українцями в ім'я православ'я, ці чорносотенці без проблем співіснують та навіть воюють поруч з язичниками.

Християн немає в угрупованні "Русич", заснованому Олексієм Мільчаковим - садистом та живодером. До того, як він взявся вбивати людей, Мільчаков у соцмережі шокував співвітчизників вбивством цуценяти. Він зняв це на відео та виклав у соцмережі.

А тепер він колекціонує власні фото, де тримає відрізані частини людського тіла, та позує поруч з мертвими тілами. На війні Мільчаков прогнозовано виявився маніяком-садистом. Він не приховує - вбивати людей для нього - справжнє задоволення.

"Я - нацист і чітко про це говорю. Коли вбиваєш людину, відчуваєш азарт. Ті, хто мене засуджують, хай ідуть на три букви. Це - мій трофей і я, як мисливець - сфотографувався, моє", - каже на одному із відео Мільчаков.



Погляди маніяка Мільчакова цілком поділяє звичайна російська жінка - його мати. У соцмережах вона часто виставляє фото юних років, де вона у нацистській формі. Вочевидь з якихось давніх кінопроб. Російська влада не просто не переслідує російських нацистів. Навпаки, вони - герої та часті гості на центральних телеканалах. Від такого антифашизму очманів навіть депутат Державної Думи Анатолій Васерман. І написав запити - до генпрокуратури та слідчого комітету. Мовляв, зверніть увагу - учасники угруповання "Русич" вбивають полонених, скоюють воєнні злочини. У відповідь йому порекомендували не лізти в цю справу та не чіпати російських героїв, хай вони і нацисти.

До російського війська охоче набирають добровольців з татуюваннями свастики та інших нацистських символів. Та це ще не найгірше. Фактично окремим підрозділом російського Міноборони є так звана група "Вагнера".

Засновник Вагнера - Дмитро Уткін, який буває на прийомах в Кремлі та має державні нагороди. От тільки під костюмом у нього - нацистський орел на грудях, а на плечах - зірочки СС. Проте російський нацизм - це не лише свастики та зігування. І не лише маніакальна жорстокість багатьох російських військових. А сама російська ідеологія, яку проповідує російська влада і яку охоче підхоплює значна частина суспільства. Вони відверто заявляють, що хочуть знищити Українську державу та вважають українців недолюдьми, а себе - "вищою расою".

Ось зі свіжого: ведучий радіо "Комсомольська правда" закликає влаштувати розстрілювати українців та взагалі влаштувати на окупованих росіянами територіях ГУЛАГ.

В Росії всі ці прояви нацизму, всупереч логіці, називають антифашизмом. А тих, хто не збожеволів і протестує, кидають за грати. Навіть спеціальний закон для цього існує: до 15-ти років за правду про війну в Україні. Іноді трапляються випадки абсурдні навіть для Росії. Жінку в Москві оштрафували за плакат "Фашизм не пройде"! Бо це, на думку суду, дискредитує Збройні сили Росії.

Нагадаємо, біля села Майське Джанкойського району Криму, де 16 серпня після вибухів детонували боєприпаси, розташовувався прихованийросійський склад з ракетними комплексами. Ці ракетні комплекси російські військові планували перекинути у південні, тимчасово контрольовані РФ, регіони для завдання ракетних ударів по Україні.

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