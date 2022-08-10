Завозив через благодійний фонд: на Івано-Франківщині депутата підозрюють у продажу авто для ЗСУ

Зловмисника затримали, але він може вийти на волю, заплативши заставу.

У торгівлі гуманітаркою запідозрили депутата Івано-Франківської облради. В СБУ стверджують, що чоловік продавав авто, які ввозив з-за кордону через свій благодійний фонд нібито для ЗСУ.

Про це йдеться в ефірі ТСН.19:30 за 9 серпня.

Підозрюваного затримали під час передачі покупцю автомобіля швидкої допомоги. Депутат, за свідченнями правоохоронців, стежив за оборудкою з власного авто, а 12 тис. доларів доручив забрати помічниці.

Під час обшуків виявили ще 3 швидких та 7 позашляховиків на іноземних номерах. Якщо незаконне використання гуманітарної допомоги доведуть, чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

На час слідства суд узяв його під варту. Утім, він може вийти на волю, заплативши заставу.