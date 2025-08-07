“Ви не мали вижити”: військовий із “бараку 200” в Оленівці розповів нові моторошні подробиці про теракт

Артем Віговський / © ТСН

Військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Артем Віговський, який повернувся з полону, розповів правду про події в Оленівці. Військовий зазначив, що на момент теракту він перебував у сумнозвісному «бараці 200».

Про це він розповів у інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Росіяни навмисно вчинили теракт в Оленівці

Артем Віговський зазначив, що росіяни навмисно вчинили теракт.

«Цинічний підрив. Це було зроблено, щоб нас знищити», — сказав він.

Військовий також розповів, як йому дивом вдалось врятуватись: «Там, коли заходити у це приміщення з одного боку стояв прес. Це, як станок промисловий. Я за ним став і уламки у нього пішли. Ми у цьому бараці пробули 2 чи 3 дні».

Артем Віговський зазначив, що у нього є версія щодо того, кого відправляли у сумнозвісний «барак 200».

«Списки постійно мінялись. У мене підозра, що коли нас вивели до працівника ФСБ, він намагався нас вербувати. Усі, хто відмовився були у цьому бараці. Ми дали відмову і нас туди відправили», — сказав «азовець».

Колишній військовополонений також пригадав момент вибуху: «Перший вибух відбувся. Я встав з ліжка — побачив, що люди кудись побігли і ліг спати. Другий вибух — я відкриваю очі, темно, мерехтить вогонь. Зі стелі падає ця скловата, вона сиплеться, як сніг. Я схопив рюкзак, натягнув берці, пішов на вихід і зрозумів, що там не пройду. Пробирався через ліжка, там лежали мертві люди».

Почувши крики про допомогу, охорона Оленівки почала стріляти

Він розповів, що полонені просили про допомогу, проте працівники колонії кинулись навтьоки. Тоді полонені самі почали рятувати поранених та продовжували просити про допомогу. Натомість працівники колонії почали стріляти.

«Вони почали стріляти у повітря. Або десь поруч, щоб ми не могли підійти до паркану. Вони почали стріляти та зганяти нас до купи. На той момент ми ще не розуміли, що нас підірвали», — сказав він.

Чому це був підрив

Військовий розповів, що він переконаний, що росіяни навмисно підірвати барак із військовополоненими в Оленівці.

«Один із охоронців сказав, що „вам пощастило, що ви вижили, ви взагалі там не мали вижити“. Потім я пригадав, що тоді ввечері на перевірку прийшли люди, яких ми ніколи не бачили та змінилась охорона. У той вечір стояли люди у чорній формі, в одного був прапорець Чечні», — каже він.

Нагадаємо, 29 липня 2022 року російські окупанти здійснили один із найбільш цинічних терактів — масове вбивство військовополонених в Оленівці. Внаслідок вибухів у в'язниці, де окупанти тримали "азовців", 54 бійця загинуло, понад сотню зазнали поранень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шокуюча правда від азовця про Оленівку: як ФСБ робила списки смертників. Розповідь того, хто вижив