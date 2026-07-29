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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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«Ви, українці, нас вже задовбали»: українському досліднику зухвало погрожують розбірками з Польщі

Український дослідник каже, що йому зателефонували поляки з погрозами та пообіцяли «розібратись».

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Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Погіршення польсько-українських відносин

Окремі поляки почали телефонувати незнайомим українцям та погрожувати / © ТСН

Польська агресія щодо українців, наявність якої вже вчора офіційно підтвердило МЗС України, вийшла за межі Польщі.

Як нещодавно розповів на своїй сторінці у соцмережі український краєзнавець, дослідник та керівник державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков, після того, як він опублікував на своїй сторінці низку дописів про давні українські могили у Польщі, йому почали телефонувати поляки та висловлювати погрози:

«Я почав отримувати погрози по телефону. Відгадайте від кого? Від поляків, а точніше від Конфедерації корони польської».

За його словами, йдеться про ультраправу польську партію, яку часто називають українофобською.

«Їм, бач, не подобаються мої дописи про українські могили», — написав у себе на сторінці дослідник.

До цього посту він додав декілька фото українських хрестів з надгробками у польському селі Радруж, у якому, за відкритими даними, до 1945 року мешкало вкрай багато українців.

Безпосередньо у коментарі для ТСН.ua Роман Маленков розповів наступні деталі про телефонні погрози на свою адресу з боку поляків: «Свого часу я об’їздив фактично всі землі, де мешкали українці — у Польщі, в Румунії, в Угорщині, в Словаччині, у Молдові. Написав про це книгу».

За словами дослідника, під час таких поїздок з’ясувалось багато інформації про вчинки поляків, які не є приємними для них та на які вони не звертають уваги. Уточнюючи, Роман Маленков повідомив, що у своїх дописах описував події, пов’язані з поляками та українцями у 1940-х роках.

«Після таких дописів мені зателефонували з Конфедерації корони польської. Це націоналістична ультраправа польська організація. Одного разу зателефонували з польського номера, іншого — з іспанського. Спочатку розмовляли нормально, а потім сказали: «Ви, українці, нас вже задовбали. Ми терпіли, але тепер вже не будемо». Я поставив питання про те, а що ж ви мені зробите. Мені відповіли: «Подивитесь». Після цього у слухавку пролунали з того боку російські матюки з польським акцентом і співрозмовник кинув слухавку. Мені телефонували два рази», — розповів нам Роман Маленков.

До цього він додав, що телефонували не тільки йому, а й колегам, але до правоохоронних органів України та Польші він не звертався.

«Телефонували голові правління громадської організації — Максимові Плахотному. Сказали, що громадська організація пише погане про поляків і додали: «Ми з вами розберемось», — каже Роман Маленков.

Українці в Польщі: останнім часом сталася низка нападів

Протягом останнього часу декілька українців повідомили у соцмережах, що окремі поляки скоїли напади на них. Наслідком стало звернення до лікарів. Так, протягом останніх діб у соцмережах було поширено допис уродженки України Каріни Кітцай, яка розповіла про напад групи поляків на її доньку, яка разом з нареченим приїхала до одного з магазинів у Вроцлаві та стала жертвою трьох місцевих чоловіків.

За словами Каріни Кітцай, невідомі чоловіки напали на її доньку після того, як почули український акцент останньої.

На це жорстоке побиття українців відреагували у МЗС України та повідомили про зростання агресії щодо українців у Польщі.

Чому поляки почали погано ставитись до українців: експерт назвав сценарії

Коментуючи низку негативних випадків з боку поляків щодо українців, зокрема і те, що на паспортному контролі головного аеропорту Польщі, у Варшаві, працівники змусили українку роздягнутись прямо у черзі, український політолог Максим Несвітайлов у недавньому коментарі для ТСН.ua висловив думку, що «це — ще не пік».

Та додав: «Низка польських політиків вирішили осідлати цю тематику. Україна не мовчить з цього приводу, реагує. Складно сказати про те, як можна вийти з цього досить швидко, оскільки поляки налаштовані на ескалацію. Обговорюється те, що з польських освітніх закладів буде прибиратись український компонент. Зараз у Польщі правими силами активно просувається „антибандерівська розписка“ про лояльність — тобто просувається те, що українці мають підписувати такий документ для того, щоб засудити діяльність ОУН-УПА, щоб визнавати волинську трагедію геноцидом, скоєним українськими націоналістами, просувається ідея відмови від героїзації Степана Бандери, Романа Шухевича. Загалом те, що роблять зараз у Польщі, вказує, на жаль, виключно на те, що ситуація ще не сягнула піку»

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Польща змінила правила для українців призовного віку. Влада Польщі пояснила, хто зможе отримати тимчасовий захист, а кому відмовлять.

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