Вибіг з будинку із відрізаним пенісом: стали відомі нові подробиці трагедії на Закарпатті

Стали відомі нові подробиці жорстокого випадку, який стався днями у селі Водиця на Закарпатті. Як повідомляв закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, в одному з будинків було знайдено вбиту ножем жінку, а її чоловіка — з відрізаним статевим органом.

У відділі комунікації поліції Закарпаття згодом повідомили наступні обставини трагедії: «До поліції зателефонувала жителька села Водиця Рахівського району. Жінка заявила, що щойно її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові. За її словами, імовірно він наніс ножові поранення своїй співмешканці».

Далі, за даними поліції, події розгортались так: «За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. У будинку посеред кімнати правоохоронці виявили тіло 45-річної місцевої мешканки із ножовим пораненням шиї та ознаками удушення. Поруч перебував травмований співмешканець загиблої —власник помешкання».



Попередньо правоохоронці встановили, що між чоловіком та жінкою виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, несумісних із життям. Також з’ясовано, що після інциденту чоловік, імовірно, спричинив тілесні ушкодження собі.

В коментарі для ТСН.ua поліцейські уточнили, що цей чоловік та жінка були співмешканцями.

Що розповіли у селі

У самому селі Водиця нам розповіли, що і раніше до поведінки цього чоловіка були питання.

«Вбита жінка — мешканка сусіднього села. Цей чоловік, коли не вживав алкоголь, був як то кажуть золотим. Коли вживав — з’являлись проблеми. Раніше він був мобілізований, але близько двох місяців перебував вдома», — розповів в коментарі для ТСН.ua староста села Іван Ватрала.

За словами очільника села, раніше із цим чоловіком проводились профілактичні бесіди через його поведінку, також був випадок, коли за рішенням відповідних служб у нього була відібрана дитина, чоловік не проживав разом із першою дружиною, час від часу перебував у полі зору правоохоронців та ніде не працював офіційно.

Втік зі служби

Як з’ясував ТСН.ua, підозрюваний чоловік певний час тому втік зі служби. Це нам підтвердила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

«За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розслідується факт умисного вбивства, у вчиненні якого підозрюється 38-річний військовослужбовець із Закарпаття», — повідомила нам Юлія Шевченко.



Та додала: «За даними слідства, на момент події підозрюваний самовільно залишив місце служби й перебував поза військовою частиною. Трагедія сталася у його приватному помешканні в Рахівському районі. Встановлено, що під час побутового конфлікту він завдав жінці ножове поранення, після чого продовжив її душити руками. Внаслідок механічної асфіксії потерпіла померла».



За даними прокуратури, після скоєного чоловік спричинив собі тілесні ушкодження та наразі перебуває у реанімаційному відділенні під охороною.



«Остаточні мотиви його дій з’ясує досудове розслідування. Прокуратура забезпечує повний процесуальний контроль за розслідуванням цього злочину та вживає усіх заходів для встановлення істини і притягнення винного до відповідальності», — уточнила Юлія Шевченко.

