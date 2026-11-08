Виборчий розгром Трампа змінює правила гри для України: чого очікувати від США

Поразка республіканців на виборах у США / © Колаж ТСН.ua

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Проміжні вибори у США обернулися для Дональда Трампа значно серйознішою поразкою, ніж просто втрата підтримки виборців. Демократи не лише перемогли республіканців у боротьбі за Конгрес, а й відібрали в партії президента позиції у штатах, які десятиліттями вважалися її надійними оплотами. Відтепер опозиція отримує контроль над обома палатами американського парламенту, а Трампу доведеться продовжувати президентський термін в умовах постійного політичного протистояння.

Про те, як результати виборів вплинуть на американську політику, чи зможе Україна розраховувати на збільшення військової допомоги та як зберегти двопартійну підтримку Вашингтона на тлі можливого конфлікту президента з Конгресом, ідеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

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Трамп ризикує стати «самотньою качкою»

Другу половину другого президентського терміну у США традиційно називають періодом «кульгавої качки». Президент уже не може переобиратися знову, а його політична кар’єра поступово наближається до завершення. Однак після нищівної поразки республіканців Дональд Трамп ризикує стати не просто «кульгавою», а й «самотньою качкою» — главою держави, якому дедалі складніше буде проводити власну політику без підтримки законодавців.

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Ранок після виборчого розгрому Трамп присвятив інспекції будівництва своєї улюбленої бальної зали Білого дому. Там президент докладно розповідав, як виріс на будівельних майданчиках свого батька і чому саме вони стали для нього місцем сили.

Втім, занурення в улюблену справу не надто допомогло впоратися з роздратуванням через результати голосування. За інформацією інсайдерів, за лаштунками Трамп продовжував звинувачувати власну політичну команду в провалі виборчої кампанії.

Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс фактично вступив у відкриту конфронтацію з президентом. У розлогому дописі в соцмережі X він назвав головною причиною поразки війну в Ірані. На його думку, військова кампанія не вартувала втрати контролю над Конгресом, особливо над Сенатом, членів якого обирають на шестирічний термін. Це означає, що республіканцям буде вкрай складно повернути позиції у верхній палаті щонайменше до 2032 року.

«Причина нашої поразки — війна. Якщо ви хочете доводити, що воно того вартувало, що втрата Сенату на наступні 6 років була виправданою, — будь ласка. Доводьте, що це була прийнятна ціна. Погоджуватися з цим чи ні — це вже інше питання, але принаймні це буде чесно. Проте всім відомо, чому ми програли. І будь-яка чесна розмова про те, що робити далі, має починатися саме з цього», — заявив Венс.

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Сам Трамп не став заперечувати, що війна могла вплинути на виборчі результати, зокрема через зростання цін на пальне. Однак він наполягає, що рішення щодо Ірану було правильним і повторив би його знову.

«Гадаю, це значною мірою відповідає дійсності, оскільки в короткостроковій перспективі це дещо підвищило ціни на бензин. Імовірно, так воно і є. Але водночас, якби мені довелося діяти знову, я вчинив би так само. Адже в довгостроковій перспективі це правильне рішення. Не можна допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю», — пояснив президент США.

Венс і Рубіо вже можуть готуватися до президентських перегонів

Поразка республіканців стала випробуванням не лише для самого Трампа, а й для його найближчого оточення. Віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо, як очікується, можуть претендувати на президентську номінацію Республіканської партії у 2028 році.

Обережний Рубіо в останні тижні перед виборами відвідав лише два передвиборчі мітинги разом із Трампом. Оглядачі припускають, що таким чином він уже намагався дистанціюватися від кампанії, яка завершилася поразкою. Тепер, як пише The Independent, держсекретар узагалі розглядає можливість відставки, щоб розв’язати собі руки для підготовки до майбутніх президентських перегонів.

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Особливо іронічно це виглядає на тлі останнього спільного мітингу Трампа та Рубіо в Канзасі. Тоді президент жартома пригрозив звільнити свого державного секретаря через його зростання популярності.

«Давай, Марко, іди сюди. Він стає занадто популярним, мені це не подобається, не подобається. Ще трохи, і я скажу — тебе звільнено», — пожартував Трамп.

У Білому домі можуть початися кадрові чистки

Не за власним бажанням посаду може втратити й міністр війни Піт Гегсет. Після виборів він опублікував войовничий відеоролик, у якому захищав доцільність війни в Ірані та демонстрував підтримку президенту.

Однак, за твердженнями людей з оточення Трампа, сам глава держави розлючений результатами військової кампанії і покладає на Гегсета відповідальність за невтішний перебіг бойових дій.

Заяву про відставку, за інформацією сюжету, поклала на стіл і С’юзі Вайлз — права рука Трампа та незмінна керівниця апарату Білого дому. Це сталося після того, як президент розкритикував своїх підлеглих ще в ніч виборів.

Але кадровими проблемами турбулентність для команди Трампа може не обмежитися. Щойно в січні демократи фактично переберуть керівництво Конгресом, вони зможуть розгорнути численні розслідування щодо діяльності президентської адміністрації та родини Трампа.

Частина цих розслідувань може безпосередньо стосуватися України. Американських законодавців цікавить, хто в Пентагоні блокує підписання рішень про передачу Києву вже оплачених ракет PAC-3, за чиєю вказівкою обмежували доступ України до розвідувальної інформації та чи впливав Ілон Маск на зниження швидкості роботи Starlink для Збройних сил України.

Інтерес конгресменів можуть викликати й інші історії — зокрема дизельна угода Трампа з Путіним та весілля Трампа-молодшого, яке, за наведеними в сюжеті твердженнями, фінансувалося коштом російського кримінального олігарха Кремльова.

Чи загрожує Трампу імпічмент

Питання про те, чи наважаться демократи розслідувати безпосередньо самого президента та ініціювати процедуру імпічменту, поки що не є пріоритетним. За оцінками оглядачів, опозиція може вважати, що рейтинг Трампа і без того поступово знижується, а передчасна атака на президента здатна мобілізувати його прихильників і спровокувати ефект об’єднання навколо прапора.

Тобто демократи можуть вирішити не дратувати електорат Трампа, поки його політичні позиції слабшають самі собою. Водночас це не означає, що тема імпічменту не повернеться на порядок денний. За певних обставин такий сценарій цілком може стати реальністю.

Хвиля критики України з боку Трампа відступила

На тлі американської політичної турбулентності Україна отримала певне полегшення. Майже місяць наша держава не сходила з вуст Трампа, який регулярно виступав із критикою Києва. Але після виборів ця хвиля відійшла так само стрімко, як і піднялася.

Член української переговорної групи Давид Арахамія каже, що зміна настроїв американського президента вже відчувається. За його словами, українська сторона поступово звикає до різких емоційних коливань Трампа, які можуть змінитися буквально за добу.

«Це ж уже не перший раз. Перший раз це важко сприймається, а потім уже як частина робочого процесу. В нормальному середовищі, якщо ви маєте таку велику емоцію, антиемоцію, то потім дуже-дуже важко повертатися в нейтральний статус. А з президентом Трампом це може статися наступного дня, тому що воно так швидко змінюється», — розповів Арахамія.

Меланія Трамп отримала українську нагороду

Поки американський президент оговтувався від політичної поразки, його дружина займалася гуманітарними питаннями, пов’язаними з Україною. Перша леді США Меланія Трамп цього тижня приймала в Білому домі учасників евакуаційної місії в Олешках.

Український омбудсман Дмитро Лубінець привіз їй державну нагороду, якої Меланію Трамп удостоїв президент України Володимир Зеленський.

«Дякую, президенте Зеленський і народе України, за високу честь — Орден княгині Ольги першого ступеня», — сказала перша леді США.

Під час закритої частини зустрічі українські представники розповіли Меланії Трамп про нові гуманітарні виклики та можливості використати її вплив на російську сторону. Насамперед ішлося про визволення цивільних українців, яких росіяни утримують у полоні.

Це питання сподіваються порушити вже наступного тижня під час переговорів в Абу-Дабі. Дмитро Лубінець наголошує: завершення американських виборів не означає, що вікно можливостей для гуманітарної співпраці закрилося.

«На мій погляд, самі вибори не впливали на реалізацію Олешок. Я всім хочу нагадати, що Меланія Трамп повертає українських дітей з 25-го року, коли про вибори ніхто не знав, не чув і ніхто ними не займався. Тому я дуже не хочу, щоб знаходились постійно скептики, які шукають аргументи — це у них вийшло, тому що а далі не вийде. Я таке неодноразово чув і по Олешкам, і по іншим гуманітарним напрямкам», — заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Трамп прийняв посланця Путіна

Поки Меланія Трамп займалася гуманітарними питаннями, її чоловік провів зустріч в Овальному кабінеті зі спеціальним посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кірілом Дмитрієвим.

Після переговорів американський президент заявив, що сторони обговорювали масштабну угоду, яка нібито виходитиме далеко за межі російсько-української війни та може охопити всю Європу.

«Я не можу розповісти вам, що саме ми обговорювали, але скажу одне: угода буде. Це буде масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України. Вона буде справді великою — охопить більше, аніж Україну. Можу сказати, що вона може стосуватися всієї Європи. Це буде чудова, масштабна угода, і всі будуть у захваті», — заявив Трамп.

Що саме мав на увазі президент США і яку роль у можливій домовленості може відіграти Європа, поки що незрозуміло. З огляду на залученість Дмитрієва до російсько-американських бізнес-проєктів, у сюжеті припускають, що йшлося передусім про економічні домовленості.

У медіа вже не перший тиждень обговорюють можливі плани американських компаній придбати частку в російській нафтовій компанії «Лукойл», а також перспективи участі бізнесу США у відновленні постачання російського газу до Європи.

Однак після перемоги демократів і переходу Конгресу під контроль опозиції ймовірність укладення таких угод стала нижчою, ніж до виборів. Давид Арахамія пояснює це тим, що демократи отримають можливість контролювати відповідні процеси через парламентські комісії та розслідування.

«Я вважаю, що набагато нижча, аніж була тиждень чи два тому. Це просто зрозуміло, тому що демократи прийшли до Конгресу, буде багато комісій стосовно цих речей. І дуже важко це пояснювати. Ми ж взагалі на перемовинах кажемо: якщо ви хочете двосторонні відносини, ми не проти, але за умови, що війна закінчилася. Після війни робіть що хочете, а під час війни це виглядає непристойно», — наголосив лідер фракції «Слуга народу».

Чи повернеться військова допомога США?

Зі США Давид Арахамія вирушає на тристоронні переговори до Абу-Дабі. Водночас політичного прориву від цієї зустрічі він не очікує. Натомість результати переговорів у Вашингтоні можуть відкрити для України перспективу збільшення підтримки з боку демократів.

За інформацією Reuters, опоненти Трампа вже обговорюють можливість повернення військової та фінансової допомоги Україні.

Демократи публічно обіцяють посилити підтримку Києва. Однак попередній досвід демократичних адміністрацій Барака Обами та Джо Байдена показує, що їхні заяви нерідко були рішучішими за реальні дії.

До того ж навіть контроль над обома палатами Конгресу не означає, що демократи зможуть безперешкодно реалізувати всі свої рішення. Президент США має право накласти вето на будь-який законодавчий акт. Щоб подолати його, необхідно зібрати дві третини голосів в обох палатах Конгресу — завдання, яке може виявитися надзвичайно складним.

Сам Трамп уже вигадав собі нове прізвисько — «містер Вето». У його колекції з’явилася червона бейсболка з відповідним написом. Публічно президент демонструє впевненість, що зможе перетиснути демократів і зрештою змусити їх самих прийти до нього домовлятися.

Однак, за інформацією інсайдерів, команда фахівців у Білому домі ще з квітня вивчала, які повноваження президент зможе використовувати в обхід Конгресу. Тепер ці напрацювання можуть стати особливо актуальними: після втрати республіканцями парламентського контролю Трампу доведеться шукати способи реалізовувати власну політику під дедалі жорсткішим наглядом демократичної опозиції.

Для України ж нова конфігурація влади у Вашингтоні відкриває можливість посилити підтримку з боку Конгресу. Водночас головним завданням Києва залишається збереження двопартійної підтримки США, щоб допомога Україні не стала заручницею внутрішнього протистояння між президентом і законодавцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що доручає Міністерству юстиції США негайно розслідувати дії лідерів Демократичної партії. Президент звинуватив їх у розсиланні листів із погрозами.

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