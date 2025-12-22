Вибори президента під час війни в Україні: що терміново хочуть змінити

В Україні вже офіційно обговорюють можливість проведення виборів президента під час війни / © ТСН

Реклама

Попри низку обговорень з посиланням на законодавство, що в Україні під час війни неможливе проведення президентських виборів, у Верховній Раді сьогодні, 22 грудня, офіційно повідомили про формування у парламенті робочої групи «щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану».

Буквально напередодні появи цієї новини свою оцінку ймовірному виборчому процесу надав колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера.

«Організовувати вибори під час воєнного стану — це як відкрити бордель у монастирі», — такий допис з`явився на сторінці Магери у соцмережі. Дехто з користувачів соцммереж припустив, що, ймовірно, президентські вибори в Україні під час війни є вимогою американського лідера Дональда Трампа.

Реклама

Водночас у парламенті додали про умови ймовірного проведення саме президентських виборів під час війни.



«Одного законопроєкту буде точно недостатньо, але зміни до Конституції точно не потрібні. Конституція прямо не забороняє проводити вибори президента під час дії правового режиму воєнного стану. Є лише питання дотримання конституційних принципів, закріплених в розділі третьому Конституції України: насамперед — загального виборчого права, вільних виборів, які мають забезпечувати діяльність всім, хто бере участь у виборчому процесі, без будь-яких перешкод, дати можливість проголосувати всім, хто має право», — повідомив в коментарі для ТСН.ua народний депутат, представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Та додав: «Що стосується законопроєктів. Я думаю, що, напевно, необхідно розробити один окремий закон для проведення виборів президента, де передбачені скорочені процедури, які будуть забезпечувати проведення процесу».

На його думку, треба буде внести зміни до закону України про правовий режим воєнного стану, який прямо забороняє проводити вибори президента під час дії правового режиму воєнного стану.

Реклама

«Думаю, що зміни до виборчого кодексу не потрібно вносити, якщо буде окремий закон. Немає сенсу змінювати виборчий кодекс під конкретну ситуацію, яка зараз виникла. Але все це можливо виключно тоді, коли буде забезпечено припинення вогню. Якщо припинення вогню не буде, то говорити про можливість проведення виборів я би взагалі не став», — каже Веніславський.

Своєю чергою, адвокат, заступник голови комітету з питань захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький також підтверджує, що згідно Конституції, яка має найвищу юридичну силу, немає прямої заборони проводити президентські вибори.

«Якщо буде змінено закон про воєнний стан, то теоретично якийсь механізм виборів може бути прописаний. І ці вибори можуть бути проведені», — каже Старенький.

Як зможуть проголосувати військовослужбовці

На це питання Старенький відповідає так: «У світовій практиці існують варіанти завчасного голосування. Той, хто розуміє, що не зможе проголосувати у визначений день, віддає свій голос раніше, але це відбувається у спокійних форматах».

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що МЗС готує інфраструктуру за кордоном для проведення виборів.