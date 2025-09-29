Вибори у Молдові: що відомо про результат і як Росія намагалась втрутитись у процес

Вибори в Молдові / © ТСН

«Попри тиск і втручання з боку Росії — народ Молдови обрав демократію, реформи та європейське майбутнє», — так у Євросоюзі привітали результати парламентських виборів у сусідній країні. На голосуванні у Молдові проросійським силам не вдалося здобути рішучої переваги — партія прозахідної президентки Маї Санду отримала більшість у парламенті.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Дезінформація, підготовка заворушень та підкупу виборців. Парламентські вибори у Молдові відбулися за вкрай напружених умов, зокрема, через те, що Москва посилено намагалася зупинити європейський шлях Кишинева.

Один зі способів, які використовували росіяни, вже відомий українцям — вплив пов’язаної з Москвою церкви, щоби та переконувала вірян голосувати за проросійські сили. Про це розповідала влада Молдови.

Агентство Reuters ідентифікувало кількох політиків путінської партії «Единая Россия», які супроводжували молдовських священників у поїздках до країни-агресорки. Журналісти підрахували: за останній рік було створено майже 90 нових Telegram-каналів — облікові записи православних парафій Молдови. Більшість з них чи не щодня публікували однаковий контент, закликаючи вірян протистояти прозахідним рішенням уряду — і читали це тисячі вірян.

На щастя, хитрощі Москви їй особливо не допомогли. Голосування у проросійських регіонах продемонструвало відносно невелику явку виборців. Зокрема, й на тлі того, що влада перенесла 5 виборчих дільниць, призначених для виборців з Придністров’я. Зробили це, аби знизити безпекові ризики — зокрема, «можливі фейкові повідомлення про бомби та інші провокації». Як результат — партія прозахідної президентки Маї Санду отримує більшість у парламенті.

Політсила «Дія і солідарність» отримала понад 50 відсотків голосів виборців. За прогнозами, це дасть їй 54 місця у парламенті, в якому загалом 101 місце. Втім, потрапить до парламенту Молдови і очолювана колишнім президентом проросійська партія «Патріотичний блок» — їй дісталося понад 24 відсотки голосів. Це принесе партії 27 місць. Також до парламенту пройшла проєвропейська партія «Альтернатива», в якої, за прогнозами, буде 8 мандатів. Незначну кількість голосів можуть отримати ще дві політичні сили.

На результати виборів вже відреагувала низка західних політиків. Кишинів вітають з перемогою демократії та обіцяють всебічну підтримку на європейському шляху.

