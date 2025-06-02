Вибори у Польщі: що відомо про результати та скандальні заяви Кароля Навроцького

Кароль Навроцький

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У Польщі на президентських виборах перемогу здобув євроскептик і консерватор Кароль Навроцький. За нього проголосувало 50,89% виборців, а за Тшасковського — 49,11%.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Свій останній мітинг перед голосуванням Кароль Навроцький починає біля пам’ятника жертвам Волинської трагедії на південному сході Польщі. Історик та директор Інституту національної пам’яті — не збирається полишати це історичне питання у стосунках з Україною.

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Раніше Навроцький заявляв — не бачить нашу країну в НАТО та Європейському Союзі, якщо вона не відповість за Волинську трагедію. Обіцянка стримувати євроатлантичну інтеграцію нашої держави — принесла кандидату підтримку ультраправих політиків.

Його суперник, мер Варшави та проєвропейський кандидат Рафал Тшасковський натомість заявляв, що Україна має бути частиною західного світу. І підтримував наше членство в Євросоюзі та НАТО.

Утім, деякі погляди кандидатів на Україну — були схожими. І Навроцький, і Тшасковський — обидва виступали проти надсилання польських миротворців до нашої держави — втім, як і більшість політиків Польщі. Обидва кандидата засуджували розв’язану Росією війну та називали її агресоркою. І вбачали в ній загрозу власній державі. І обоє кандидатів висловлювалися.

Нагадаємо, ставлення Навроцького до України суперечливе: він висловлював низку контроверсійних заяв щодо історичної політики та вступу до НАТО.

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Раніше польські ЗМІ опублікували розслідування про те, що Навроцький був сутенером і "замовляв" повій.

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