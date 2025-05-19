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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Вибори у Румунії: що відомо про новообраного президента і що він говорив про Україну

У Румунії на президентських виборах переміг проєвропейський кандидат, який підтримує допомогу Україні.

Автор публікації
Катерина Федорченко
Вибори у Румунії

У Румунії пройшли вибори президента / © Associated Press

У Румунії обрали президента. Запекле суперництво точилося між проросійським Джорджем Сіміоне, який виступає проти допомоги нашій державі, і проєвропейським Нікушором Даном, який обіцяє продовжувати підтримку України. Дан здобув 53,6% голосів, а Сіміоне 46,4%.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про проросійського кандидата, через якого суд скасував результати виборів

У Румунії виборців на дільниці прийшло найбільше за 20 років. Така активність через те, що це вже друга спроба обрати президента. Перша — наприкінці минулого року завершилася скандалом і гучними розслідуваннями. Адже тоді Конституційний суд країни скасував результати виборів, бо отримав докази, що за одним з кандидатів стоїть Москва.

Ультраправий популіст Келін Джорджеску минулоріч прославився завдяки кампанії у соцмережах, до якої доклала руку Росія. Після того, як втручання розкрилося — проти Джорджеску відкрили кримінальне провадження, звинувативши його в «підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу», підтримці фашистських угруповань і неправдивих відомостях про фінансування виборчої кампанії. Відтак, заборонити експорт українського зерна через Румунію та припинити допомогу нашій державі — цьому кандидатові не вдалося.

Що відомо про Сімона та Дана

Втім, його гасла не було змарновано — бажання зупинити підтримку Києва заходився озвучувати інший проросійський кандидат. Учасник другого туру виборів, Джордже Сіміон. «Зробімо Румунію знову великою» — слоган своєї кампанії він скопіював у Дональда Трампа, прихильність до якого не приховує.

Сіміон добре працює на публіку, багато постить у соцмережах, називає себе християнином і протиставляє так звані «традиційні цінності» «ліберальному Заходу». Його підтримують мешканці невеликих міст і сіл — ті, хто розчарований румунськими політиками. Військова пенсіонерка Габріела каже, сподівається, що з ним рівень життя покращиться, і настане стабільність.

Основний суперник Сіміона — проєвропейський кандидат і мер Бухареста Нікушор Дан. Математик за освітою, мером столиці обрався у 2020 році, як незалежний кандидат. Обіцянки економічних реформ, укріплення зв’язків з Євросоюзом, наголошування на важливості підтримувати Україну і образ стриманого політика — приносять йому популярність у великих містах та серед населення з гарною освітою.

Як відбувались вибори

Перші виборці з’являються на дільницях ледь не з 7:00 ранку. Рекордна явка не лише всередині країни, а й за кордоном — у другому турі голосує на 70 відсотків більше виборців з діаспори. Оскільки для голосування треба лише румунський паспорт.

«Завтра Румунія починає новий етап, і їй потрібен кожен з вас. Їй потрібні фахівці для участі в різних сферах державної політики. Їй потрібні люди в громадянському суспільстві, їй потрібні нові люди в політиці, і оскільки ви довели, що можете провести цю кампанію, будь ласка, продовжуйте бути активними для Румунії», — каже переможець виборів Нікусор Дан.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 19 травня. Пекло у Василькові! Дзвінок Трампа Путіну

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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