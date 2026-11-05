Вибори у США: що відомо про нищівну поразку республіканців і кого звинуватив Трамп у програші

Республіканці програли на виборах / © ТСН

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Історична поразка республіканців на виборах до Конгресу. Президент Дональд Трамп пообіцяв прийняти результати. Голоси ще рахують, але нічого втішного для партії президента не обіцяють. У Нижній палаті представників демократи вже отримали 240 місць, хоча для більшості достатньо 218. І мають потенціал ще збільшити розрив, адже не пораховано ще 48 крісел. У Сенаті — схожа ситуація: демократи ведуть перед із перевагою у 10 голосів, але розрив тут також може збільшитися на їхню користь, бо підрахунок триває ще у двох штатах — Міссісіпі та Аляска, і там теж попереду опоненти Трампа.

Підсумки виборів підбиває спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

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«Синє цунамі» та розгром республіканців в обох палатах

На агітаційних передвиборчих мітингах Дональд Трамп полюбляв повторювати: «Голосуйте так, наче я в бюлетені». Саме так і сталося. Настільки високої «синьої хвилі» (це традиційний колір демократів) Америка ще не знала.

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Ольга Кошеленко, спеціальна кореспондентка ТСН у США: «Це вже не хвиля — це цунамі, говорять тут. Розгром республіканців стався в обох палатах Конгресу. Цифри перевершили найсміливіші прогнози. У Палаті представників демократи матимуть більшість, якої Штати не знали від 2008 року. У боротьбі за Сенат вони відібрали у республіканців ті штати, в яких Трамп ще два роки тому переміг зі значним відривом».

Важкий для республіканської еліти ранок після виборів розпочався з пошуку винних. Віцепрезидент Джей Ді Венс написав розлогий пост, у якому визнав: вони програли через війну в Ірані. Тим самим він дистанціювався від президента Трампа, який не визнає своєї провини у втягуванні у програшну нескінченну війну.

Джей Ді Венс, віцепрезидент США: «Причина нашої поразки — війна. Про це вчора ввечері заявив сам президент. Якщо ви хочете доводити, що воно того вартувало, що втрата Сенату на наступні 6 років була виправданою — будь ласка. Доводьте, що це була прийнятна ціна. Погоджуватися з цим чи ні — це вже інше питання, але принаймні це буде чесно. Проте всім відомо, чому ми програли. І будь-яка чесна розмова про те, що робити далі, має починатися саме з цього».

Реакція Трампа та пошук нових винних

Дональд Трамп у ненайкращий для його політичної карʼєри день вирішив проінспектувати будівництво бальної зали Білого дому. На запитання репортерів, чи погоджується він із твердженням віцепрезидента Венса, що причиною програшу стала війна в Ірані, Трамп відповідає ствердно. Хоча і не визнає це своєю помилкою.

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Дональд Трамп, президент США: «Гадаю, це значною мірою відповідає дійсності, оскільки в короткостроковій перспективі це дещо підвищило ціни на бензин. Імовірно, так воно і є. Але водночас, якби мені довелося діяти знову, я вчинив би так само. Адже в довгостроковій перспективі це правильне рішення. Не можна допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю».

Раніше винним за зростання цін на дизель Трамп призначав президента України через удари по російській нафтопереробці. Тепер розпочався пошук нових відповідальних. У пресі зʼявилися чутки, що нібито у середу президент консультувався з оточенням, чи не звільнити йому міністра війни Піта Гегсета, поклавши провину за неспроможність перемогти у війні в Затоці на нього. Публічно факт таких обговорень Трамп заперечив.

Демократи готуються очолити Конгрес і стримувати Білий дім

Тим часом демократи готуються очолити Конгрес та провести відповідні розслідування.

Гоакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників: «Часи, коли Палата представників функціонувала як дочірня структура, що повністю належить адміністрації Трампа, минули. Демократи в Палаті представників очолять Конгрес, який виконуватиме функцію стримування та противаги щодо виконавчої гілки влади, яка вийшла з-під контролю».

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Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті: «Панував такий розгул корупції, що мають бути проведені розслідування. Але ми не будемо випускати з поля зору головну мету. Насамперед — зменшення вартості життя і викорінення корупції».

Новий склад Конгресу розпочне роботу лише опівдні 3 січня наступного року. Але у США вже розпочався період, коли президента називатимуть «кульгавою качкою». Дональд Трамп не просто втратив частину свого політичного впливу, але й призвів до нищівної поразки партії. І тепер перед республіканцями, які хочуть зберегти шанси на власне політичне майбутнє, постане питання — як їм вибудовувати стосунки з президентом і що робити з партією.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Трагедія в Комишувасі! Переговори в Абу-Дабі! Поразка республіканців в США!| ТСН 9:00 5 листопада

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