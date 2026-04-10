Вибори в Угорщині: які шанси в Орбана та що відомо про заяви Венса і Трампа

Орбан і Венс / © Facebook Віктор Орбан

Угорщина завмерла в очікуванні 12 квітня — дня, який може стати фіналом 16-річного правління Віктора Орбана. Останні опитування свідчать про сенсаційне лідерство опозиційної партії «Тиса», яку очолює колишній соратник прем’єра Петер Мадяр. Навіть десанти підтримки з боку США у вигляді візиту віцепрезидента Джея Ді Венса та агітації Дональда Трампа не гарантують Орбану збереження крісла.

Про останні години перед історичним голосуванням — кореспондентка ТСН Наталія Фібріґ.

Що відомо про Петера Мадяра

Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», сьогодні робить неможливе: він збирає повні площі навіть у традиційно консервативних містах. У місті Хатван, де зазвичай панували проорбанівські настрої, центр міста був заповнений людьми, які вимагають змін.

Петер Мадяр, лідер партії «Тиса»: «Наша мета, щоб 12 квітня ввечері все добре побачили і в Кремлі, у Москві. І для цього ще треба багато працювати. Прошу всіх не розслаблятися через соціологічні опитування, які зараз мають дуже добрий вигляд. Ми виграємо ці вибори, але потрібен кожен».

Згідно з опитуванням інституту Publicus, за «Тису» готові проголосувати 52% виборців, водночас партія Орбана «Фідес» має лише 39% серед тих, хто визначився. Деякі аналітики навіть прогнозують опозиції конституційну більшість у дві третини місць.

Про що говорить Орбан

Віктор Орбан, відчуваючи загрозу, вдався до випробуваної тактики — залякування війною і змовами. У своєму «надзвичайно важливому» зверненні він звинуватив опозицію у співпраці з іноземними розвідками та намірах скасувати всі досягнення останніх 16 років.

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини: «Наші опоненти не зупинятимуться ні перед чим. Вони змовляються з іноземними спецслужбами, погрожують нашим послідовникам насильством та вигадують звинувачення у фальсифікаціях ще до початку голосування».

Американський десант: Венс і Трамп

Цього тижня до Будапешта прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він відкрито агітував за Орбана, назвавши його «найглибшим лідером Європи».

Кульмінацією став момент, коли Венс просто на трибуні зателефонував Дональду Трампу, і той через гучномовець звернувся до угорців із закликом підтримати чинного прем’єра.

Вирішальна неділя

Попри високі рейтинги опозиції інтрига зберігається: майже чверть виборців досі не визначилася. В Угорщині немає дня тиші, тому агітація триватиме до останньої хвилини. Дільниці відчиняться у неділю о 6-й ранку. Для України та всієї Європи результат цього голосування може означати повне переформатування відносин із Будапештом та Кремлем.

