Вибори в Угорщині: що кажуть угорці на Закарпатті і чому називають себе "кріпаками 19 століття"

На Закарпатті, де проживає угорська нацменшина, обговорюють результати виборів в Угорщині та втрату влади Віктором Орбаном.

Яка там ситуація і що кажуть люди — у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли.

Яка ситуація у Береговому

Берегове — столиця угорців Закарпаття. До кордону з Угорщиною тут менше 10 кілометрів. Більшість населення тут спілкується двома мовами і має два паспорти — український та угорський. Але в час повномасштабного вторгнення життя тут відчувається неначе поміж двох вогнів.



«Саме тут за парламентськими виборами в Угорщині стежили особливо уважно. Адже Орбан завжди приділяв велику увагу тутешній громаді. Відкривав школи, садочки, роздавав гроші і угорські паспорти — ще коли українське законодавство це забороняло. У відповідь отримував прихильний електорат і важелі впливу на Україну», — йдеться у сюжеті ТСН.

Але війна і загострення україно-угорських відносин усе змінили. Якщо на виборах 2022 року тут майже одностайно підтримали Орбана, то нині його рейтинг похитнувся.

На вулицях сіл Берегівської громади 90% людей говорять виключно угорською. Тож, ворожа до України пропаганда Орбана із підконтрольних йому медіа — легко просочується в розмови поміж людьми.

Українські села біля кордону з Угорщиною пустіють

Та найбільше нині жителів турбує скорочення населення в селах вздовж угорського кордону. Багато угорців боронять Україну. Ще більше виїхали закордон.



«Після повномасштабного вторгнення угорські села відчутно спорожніли. Більшість поїхали жити до Угорщини. Так, населення цього регіону зі 150 тисяч етнічних угорців скоротилося до приблизно 60-70 тисяч», — йдеться у сюжеті ТСН.



«Вони ненавидять своїх угорців. Якщо ті йдуть туди жити, вони їх зневажають просто. Вони кажуть, що вони — українці», — каже місцевий житель.

На місце тих, хто поїхав — біженці з інших українських міст не приїхали — етнічно угорські села складні для інтеграції. Тут набагато важче знайти українську школу і садок — вони здебільшого угорські.

Скільки угорських шкіл на Закарпатті

У місті Берегове співвідношення так — 3 українські школи, 3 угорські і 2 змішані.

Директор української гімназії Володимир Кенейз пояснює: угорські учні, вчителі і школи додатково фінансуються угорськими організаціями. Тож, їх обирають частіше.

«Я знаю, що певною мірою стимулюють вчителів, які працюють в угорських школах. Можливо, нам треба було так стимулювати свої громади і в Румунії, і в тій же Угорщині», — каже він.



2017 року Україна ухвалила закон про освіту, який передбачав, що починаючи з 5 класу учні поступово мали переходити на навчання українською. Це питання Віктор Орбан політизував. І попри те, що згодом Україна пішла на поступки і пом’якшила вимоги закону саме для угорців — заявляв про утиск прав національної меншини. Зокрема, цим пояснював небажання підтримувати вступ України в ЄС.

«Кріпаки з 19 століття» — чому очільник громади угорців Київщини критикує Орбана

Очільник громади угорців Київщини Тібор Тома родом саме із Берегового. До Києва переїхав відразу після закінчення школи. І вже на відстані зміг оцінити переваги своєї двомовності. Каже: питання мовних утисків підігріте Орбаном штучно.



«Якщо ти угорець і ти володієш українською мовою, ти маєш набагато більше можливостей, ніж українець. Це я відчуваю навіть по сьогоднішній день. І, на жаль, Орбан їх направив в те русло, щоб володіти тільки угорською мовою, для того, щоб вони залишалися такими кріпаками 19-го сторіччя, і він їх міг експлуатувати для своїх цілей», — каже Тібор Тома.

Очікування від нової влади в Угорщині

Тепер на кордоні з Угорщиною всі в очікуванні — якою буде політика нового прем’єра Угорщини.

Петер Мадяр, чия партія «Тиса» перемогла орбанівський «Фідес», поки публічно не висловлював свою позицію щодо закарпатських угорців.

А от щодо України вже заявив — позику у 90 мільярдів євро розблокує, проте вступ України до ЄС планує виносити на референдум.

