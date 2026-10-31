Вибрались з пекла разом з пухнастиками: з окупованих Олешків врятували не лише людей, а їх тварин (відео)

Повернення з окупації / © скриншот з відео

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На українському кордоні зустрічають перших евакуйованих мешканців Олешків, які вирвалися з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Разом із людьми на вільну українську землю повертаються й їхні домашні улюбленці — собаки та коти, яких господарі не залишили в біді.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Перша зупинка — на кордоні

Саме чотирилапих евакуйованих на кордоні зустрічають першочергово. Для безпеки та комфорту тварин їх одразу пересаджують на спеціально підготовлений транспорт для подальшого перевезення вглиб країни.

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«Вибралися з пекла, приїхали додому: люди разом зі своїми домашніми улюбленцями вибралися з окупації та нарешті повернулися на вільну українську землю», — повідомляють журналісти з місця події.

Незважаючи на складний шлях, ризики та фільтраційні заходи ворога, люди робили все можливе, аби врятувати своїх улюбленців.

Наразі всім евакуйованим та їхнім тваринам надають необхідну допомогу, воду, їжу та забезпечують подальший супровід до безпечних регіонів України.

Нагадаємо, відбулася гуманітарна операція — евакуація мешканців окупованих Олешків Херсонської області. У суботу, 31 жовтня, сотні людей повернулися на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За словами президента, під час режиму тиші на Херсонському напрямку вдалося розмінувати дороги до Олешків і доправити туди гуманітарні вантажі.

«Люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Станом на цей час українські громадяни перетнули кордон України на Чернігівщині», — повідомив глава держави.

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