Чоловік вибрався з-під завалів, щоб врятувати дружину: історія героїзму та втрати у Нікополі

Медики рятують травмованого чоловіка / © ТСН

Медики рятують 62-річного чоловіка, що дістав тяжкі поранення після обстрілу Нікополя. Окупанти вдарили просто по будинку подружжя ввечері 8 серпня. Дружина загинула під завалами, а чоловік бореться за життя.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

62-річний Андрій у реанімації. Донька Олена, яка втратила маму внаслідок обстрілу, вірить — батько одужає.

«Дуже дружня родина. В нас дві доньки та син. І ми дуже любимо своїх батьків, то вони самі найкращі, і самі щирі, добрі, які є. Дуже важко втрачати рідних, але життя продовжується», — каже Олена.

Це був вечір пʼятниці. Подружжя проводило його вдома, коли окупанти почали обстріл Нікополя. Снаряд влучив просто в будинок та зруйнував оселю, в якій вони прожили сорок років разом і народили трьох дітей.

Тяжкопоранений пан Андрій ще зміг вибратися зі зруйнованого будинку та покликати на допомогу, сподіваючись врятувати дружину. Та виявилося — 57-річна пані Ірина загинула на місці.

У вкрай тяжкому стані непритомного чоловіка доправили до Дніпра.

«Черепно-мозкове поранення, поламані кістки черепа, багато відламків залетіло в живіт, побило руку. І наші хірурги з реаніматологами роблять майже героїчну справу, повертаючи його до життя», — каже медик.

Медики кажуть: роблять усе можливе, аби пан Андрій вижив. Усі троє його дітей вірять — батько переможе загрозу.

