ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
2 хв

Чоловік вибрався з-під завалів, щоб врятувати дружину: історія героїзму та втрати у Нікополі

У Нікополі росіяни вбили жінку — чоловік намагався її врятувати.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Чоловік вибрався з-під завалів, щоб врятувати дружину: історія героїзму та втрати у Нікополі

Медики рятують травмованого чоловіка / © ТСН

Медики рятують 62-річного чоловіка, що дістав тяжкі поранення після обстрілу Нікополя. Окупанти вдарили просто по будинку подружжя ввечері 8 серпня. Дружина загинула під завалами, а чоловік бореться за життя.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

62-річний Андрій у реанімації. Донька Олена, яка втратила маму внаслідок обстрілу, вірить — батько одужає.

«Дуже дружня родина. В нас дві доньки та син. І ми дуже любимо своїх батьків, то вони самі найкращі, і самі щирі, добрі, які є. Дуже важко втрачати рідних, але життя продовжується», — каже Олена.

Це був вечір пʼятниці. Подружжя проводило його вдома, коли окупанти почали обстріл Нікополя. Снаряд влучив просто в будинок та зруйнував оселю, в якій вони прожили сорок років разом і народили трьох дітей.

Тяжкопоранений пан Андрій ще зміг вибратися зі зруйнованого будинку та покликати на допомогу, сподіваючись врятувати дружину. Та виявилося — 57-річна пані Ірина загинула на місці.

У вкрай тяжкому стані непритомного чоловіка доправили до Дніпра.

«Черепно-мозкове поранення, поламані кістки черепа, багато відламків залетіло в живіт, побило руку. І наші хірурги з реаніматологами роблять майже героїчну справу, повертаючи його до життя», — каже медик.

Медики кажуть: роблять усе можливе, аби пан Андрій вижив. Усі троє його дітей вірять — батько переможе загрозу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 14 серпня. Найбільше СМЕРТЕЙ за час ВІЙНИ! УДАРИ ПО РОСІЇ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ у ЛОНДОНІ

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie