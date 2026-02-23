ТСН у соціальних мережах

Вибух прогримів у ліцеї Дніпра: перші подробиці

Соцмережі повідомляють про можливих поранених внаслідок вибуху в підвалі ліцею. Поліція з’ясовує, що саме трапилося у Дніпрі.

Ситуація в ліцеї №137 у Дніпрі після звуку вибуху 23 лютого

Ситуація в ліцеї №137 у Дніпрі після звуку вибуху 23 лютого / © скриншот з відео

У Дніпрі 23 лютого в ліцеї №137 стався вибух. Ймовірно, інцидент стався через необережне поводження зі зброєю під час демонстрації. На місце вже вирушила поліція.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та прокоментували ТСН.ua у поліції Дніпропетровської області.

Вибух у ліцеї Дніпра — що відомо

За неофіційними даними з соцмереж, інцидент стався у підвалі дніпровського ліцею. Причиною могло стати необережне поводження зі зброєю під час демонстрації учням. У цей момент начебто стався постріл.

Приміщення затягнуло димом, учнів і вчителів заглушило. У Мережі ліцеїсти пишуть, що є поранені, але підтвердження цих даних наразі немає.

Що кажуть у поліції про вибух у ліцеї Дніпра?

«На 102 жодної заяви не надходило. На місце направили слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин. Інформація з’ясовується», — сказала в коментарі ТСН.ua начальниця відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції Ганна Старчевська.

Ситуація в ліцеї №137 у Дніпрі після звуку вибуху 23 лютого / © скриншот з відео

Ситуація в ліцеї №137 у Дніпрі після звуку вибуху 23 лютого / © скриншот з відео

Ситуація в ліцеї №137 у Дніпрі після звуку вибуху 23 лютого / © скриншот з відео

Ситуація в ліцеї №137 у Дніпрі після звуку вибуху 23 лютого / © скриншот з відео

До слова, у ніч проти 22 лютого у Львові біля ТЦ «Магнус» сталися два вибухи під час виклику поліції на пограбування магазину. Це був теракт, у якому загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька, ще 25 людей отримали поранення. СБУ та МВС затримали ймовірну виконавицю під час спроби втечі; нею виявилася громадянка України з Рівненщини. За даними слідства, жінку завербувала ФСБ, а вибухівку вона виготовила за інструкціями кураторів.

