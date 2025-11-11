Вибух, темрява та падіння: українці, яких врятували з-під завалів розповіли про страшні відчуття

Наслідки атаки по Дніпру / © "Суспільне Дніпро"

Вибух, темрява і падіння з висоти, а далі — задуха і неможливість ворухнутися під плитами: так свої відчуття описують постраждалі, що пережили приліт російського дрона цими вихідними у Дніпрі. Тоді безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку. Одна з поранених впала зі своєї квартири на 6 поверсі аж на другий і вижила.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Ярослава зараз в одній платі з коханим Даниїлом. В неї пошкоджена нога, у хлопця — рука. Обоє чітко пам’ятають, як дзищав дрон, від якого бігли ховатись у коридор, а далі — гучний вибух і земля пішла з-під ніг.

«Ми встигли відкрити двері в коридор, вибігти і далі просто темнота, і ми падаємо. Я впала з 3 поверху на 2, а хлопець впав на перший поверх долетів», — каже Ярослава.

Ярославу кинувся рятувати батько і провалився сам.

«Він намагався мене знайти, але мене привалило повністю з головою, я намагалась кричати йому, він знайшов мене став розкопувати мені голову, десь до половини мене розкопав. На ногах в мене лежало дві плити, та четверо чоловіків було, вони не змогли їх підняти, ми ждали поки приїдуть їх розпиляють», — каже Ярослава.

Даниїл і Ярослава провели під завалами близько години, але цей час, кажуть, здавався вічністю.

Пані Наталя з чоловіком та донькою мешкали на 6 поверсі. Коли пролунав вибух, жінка кинулась у кімнату до дитини, ступила кілька кроків і полетіла у прірву. Попри шалений біль змогла підвестись, дістатись ванної кімнати і там вже чекати на порятунок. Якби лишилась, там де була, могла б загинути, каже жінка. Як з’ясувалось згодом, донька пані Наталі теж пролетіла вниз кілька поверхів.

За півдоби після прильоту, рятувальники на 2 поверсі відкопали і улюбленицю родини — йорка. Як кажуть медики, загрози життю постраждалих людей вже немає.

А от повертатись потерпілим нема куди. Росіяни зруйнували їхні домівки.

