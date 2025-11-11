ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
2 хв

Вибух, темрява та падіння: українці, яких врятували з-під завалів розповіли про страшні відчуття

Жителі Дніпра розповіли, як вижили під завалами під час російського удару дроном.

Автор публікації
Анастасія Невірна
Вибух, темрява та падіння: українці, яких врятували з-під завалів розповіли про страшні відчуття

Наслідки атаки по Дніпру / © "Суспільне Дніпро"

Вибух, темрява і падіння з висоти, а далі — задуха і неможливість ворухнутися під плитами: так свої відчуття описують постраждалі, що пережили приліт російського дрона цими вихідними у Дніпрі. Тоді безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку. Одна з поранених впала зі своєї квартири на 6 поверсі аж на другий і вижила.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Ярослава зараз в одній платі з коханим Даниїлом. В неї пошкоджена нога, у хлопця — рука. Обоє чітко пам’ятають, як дзищав дрон, від якого бігли ховатись у коридор, а далі — гучний вибух і земля пішла з-під ніг.

«Ми встигли відкрити двері в коридор, вибігти і далі просто темнота, і ми падаємо. Я впала з 3 поверху на 2, а хлопець впав на перший поверх долетів», — каже Ярослава.

Ярославу кинувся рятувати батько і провалився сам.

«Він намагався мене знайти, але мене привалило повністю з головою, я намагалась кричати йому, він знайшов мене став розкопувати мені голову, десь до половини мене розкопав. На ногах в мене лежало дві плити, та четверо чоловіків було, вони не змогли їх підняти, ми ждали поки приїдуть їх розпиляють», — каже Ярослава.

Даниїл і Ярослава провели під завалами близько години, але цей час, кажуть, здавався вічністю.

Пані Наталя з чоловіком та донькою мешкали на 6 поверсі. Коли пролунав вибух, жінка кинулась у кімнату до дитини, ступила кілька кроків і полетіла у прірву. Попри шалений біль змогла підвестись, дістатись ванної кімнати і там вже чекати на порятунок. Якби лишилась, там де була, могла б загинути, каже жінка. Як з’ясувалось згодом, донька пані Наталі теж пролетіла вниз кілька поверхів.

За півдоби після прильоту, рятувальники на 2 поверсі відкопали і улюбленицю родини — йорка. Як кажуть медики, загрози життю постраждалих людей вже немає.

А от повертатись потерпілим нема куди. Росіяни зруйнували їхні домівки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 новини 11 листопада. Нові плівки НАБУ в гучній справі! Зеленський у Херсоні!

Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie