Ексклюзив ТСН
262
2 хв

Вибух у Хмельницькому: що відомо про наслідки та загиблих (відео)

У Хмельницькому напередодні пролунав вибух у багатоквартирному будинку.

Автор публікації
Анна Махно
Вибух у Хмельницькому / © Національна поліція України

У Хмельницькому під завалами зруйнованого внаслідок вибуху газу будинку знайшли тіла вже двох людей — це 52-річна жінка та 42-річний чоловік.

Рятувальна операція тривала всю ніч. Там напередодні вибухом знесло кілька поверхів житлового будинку. За попередньою інформацією поліції, в багатоповерхівці вибухнув побутовий газ. Постраждали 5 людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно, яка побувала на місці вибуху і стала свідком рятувальної операції.

Вибух у Хмельницькому прогримів напередодні.

Вибух був настільки потужний, що його чули у різних районах міста, кажуть місцеві. Спершу подумали, що це приліт ракети.

«Чуємо вибух, я зразу за мапу тривог схопилась, дивлюся тривоги нічого нема. Ми перелякались вибігли у коридор», — каже жителька Хмельницького.

На місці вибуху, повідомили згодом у поліції, травмовано 5 людей, серед них 12-річна дитина, розповіла речниця поліції Інна Глега.

«В одного чоловіка були порізи від уламків скла і 4 людей звернулися за допомогою від гострої реакції на стрес. За інформацією попередньою причиною вибуху міг стати вибух побутового газу», — сказала вона.

Що ще могло спричинити такі руйнування — розглядають і інші версії. Поки їх не озвучують.

Від вибуху знищено 9 квартир, ще 15 пошкоджено, повідомляють у військовій адміністрації. На місці події ж усі екстрені служби. Розгорнули «пункт незламності». Поруч представники червоного хреста. Водночас зібралися і жителі міста.

Усі сподівалися, що обійдеться без жертв. Проте під завалами о пів на третю ночі виявили тіло жінки, а по 5 ранку ще й загиблого 42-річного чоловіка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: БУЛИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ЦЕ ПРИЛІТ РАКЕТИ! ХМЕЛЬНИЦЬКИМ ширяться чутки щодо ПРИЧИН ВИБУХУ


262
