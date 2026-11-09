Наслідки атаки по Дніпру / © ТСН

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Важкі вихідні для Дніпра: ворог цілив по енергетиці. Також безпілотники та ракети летіли по заводах, складах, вдарили по автотранспортному підприємству. Під ударом знову опинився і приватний сектор. Кілька будинків повністю зруйновані, десяток пошкоджені. Під руїнами власного дому загинув чоловік, ще троє людей поранені.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Трагедія у приватному секторі та порятунок з-під уламків

Спалені та зруйновані оселі, під завалами — люди і тварини. Ранок вихідного дня у Дніпрі розпочався з потужних вибухів та прильотів.

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Удар припав на приватний сектор у передмісті. Імовірно, реактивний «шахед» влучив у будинок і в одну мить вбив власника та його собаку.

Загиблий 38-річний чоловік мешкав тут з дружиною — вона під час удару дивом вижила. Друзі подружжя на руїнах будинку намагаються знайти бодай якісь документи жінки.

Оселі в руїнах: історії постраждалих містян

Залишилася просто неба і пані Ганна. Їй 86 років, чоловік давно помер, багато років жінка мешкала сама. Єдина її радість — кошеня, і те зникло після вибуху.

Ганна, мешканка зруйнованого будинку: «Я залишилася без нічого... Всі вікна побиті, кухня побита, гараж побитий, усе побите, ну ви ж бачите. Кошеня моє рідненьке десь утекло, не знаю, чи прийде, чи ні».

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Жінка ледь пробирається понівеченим домом, бідкається: навіть їжі не залишилося.

Ганна, мешканка зруйнованого будинку: «Дивлюся — стеля вся впала. Он дивіться, якась їжа — все перевернуло, все на світі. Його їсти тепер не можна, і що робити — не знаю».

Пані Олена живе за кілька хат від місця прильоту. Каже, усе сталося так швидко, що не встигла навіть заховатися.

Олена, мешканка пошкодженого будинку: «У хаті двері склалися навпіл, розбилися, фурнітура у вікнах полетіла... Я була надворі, побігла по чоловіка, і в цю мить на мене двері впали».

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Схожа ситуація і в інших сусідів.

Богдан, мешканець пошкодженого будинку: «Всі були вдома в момент вибуху, родина ціла, я також цілий, на щастя. Вікна всі повилітали, дах трохи, паркан, навіс».

Міська влада та екстрені служби одразу прибули на місце для надання допомоги постраждалим.

Михайло Глікман, голова Лівобережної районної адміністрації Дніпра: «Всі комунальні служби на місці працюють, працюють працівники поліції, ДСНС, працівники благодійних організацій. Ми повідомили, що треба робити власникам житла, і всіх чекаємо з документами».

Другий блекаут у регіоні та відновлення комунікацій

Знищено кілька будинків, ще з десяток стоять понівечені, як і сусідня школа.

Це вже другий блекаут за останні два тижні на Дніпропетровщині. Під час чергового російського обстрілу одночасно без електрики залишилися близько 600 тисяч абонентів у місті та області. Зникли також вода та тепло.

Аби відновити живлення, енергетики працювали під загрозою повторних ударів і змогли частково повернути постачання. Таким чином повний блекаут у місті тривав лише добу: вже вчора надвечір з водою були більшість містян, у квартирах знову почали теплішати батареї. А сьогодні зранку потужностей вистачало, аби запустити метро. Трамваї та тролейбуси теж вдалося запустити — утім вони курсують зі збільшеними інтервалами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вибух за секунду! Дивовижний порятунок жінки та трагедія її родини у Дніпрі

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