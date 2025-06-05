Вибухи лунали один за одним: жителі Харкова розповіли про пекельну ніч через масовану атаку РФ

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

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Росіяни у ніч проти 5 червня ракетами та дронами вкотре атакували Харків: 19 постраждалих, серед них четверо дітей. Найстаршій пораненій людині — 93 роки, найменшій — лише 7.

Під ударом укотре опинились саме житлові будинки. З шести ворожих ударів два були саме по багатоповерхівках.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

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Росіяни по Харкову завдали комбінованого удару — ракетами та дронами. І знову — по житлових будинках. Серед постраждалих — діти та вагітна жінка.

Усе сталося о пів на першу ночі. Спочатку ракета, ймовірно Х-35, поцілила в транспортну інфраструктуру. За пів години — полетіли «Шахеди». І далі — прямі влучання у житлові будинки.

© ТСН

«Вони один за одним проходили в цьому напрямку. Запамʼятав що пʼятий впав та не розірвався, а шостий — сильно трухануло підʼїзд», — каже житель Харкова Микола.

«Був перший прильот, мама дістала стрес. І в цю мить прилетів „Шахед“, який розірвався на куті дому. Це бух жах», — каже Інна.

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Ударна хвиля вибила вікна, пошкодила перекриття та стіни. Загалом- за інформацією міської влади, пошкоджено щонайменше шість житлових будинків.

«Одне влучання було в квартиру на сімнадцятий поверх, інше влучання в пʼятиповерховий житловий будинок на рівні другого поверху і третє влучання неподалік житлового будинку, там горіли три легкові авто», — каже Євген Василенко, речник ГУ ДСНС у Харківській області.

Попри масштаби руйнувань, минулось без загиблих. Усі постраждалі— відбулися гострою реакцією на стрес. Навіть у квартирі, куди влетів ворожий дрон, господарі живі, бо були в іншій кімнаті.

«Важких немає. Усі поранені легкі, але це просто чудо. Бо влучання були прямі в квартири», — каже голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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На місцях ударів працюють комунальні служби, волонтери та рятувальники — комунальники разом із пожильцями прибирають уламки, закривають вибиті вікна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 5 червня. Путін показав середній палець! Зеленський про погрози