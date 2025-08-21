Вибухи лунали один за одним: жителі Львова розповіли, як пережили моторошну атаку Росії

Наслідки атаки на Львів / © facebook/Андрій Садовий

У Львові через масовану атаку одна людина загинула і щонайменше троє отримали поранення.

Ворог бив по місту «Шахедами» та ракетами. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, працюють усі екстрені служби.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Вибухи один за одним — так ніч на вулиці Олени Степанівни згадують мешканці. Від світанку люди розгрібають завали, заклеюють вибиті вікна та рахують нові руйнування. Ця вулиця вже втретє за рік під масованим обстрілом. Кажуть, ця ніч була не менш страшною.

«Так як це не в перший раз, ми перестрашені, як тільки починається тривога йдемо в підвал. На момент прильоту були в підвалі. Сьогодні було реально страшно. У нас вікна майже всі вибило, ще є тріщини головних стін у будинку», — каже житель Львова Даниїл Гончарук.

«Ми були в бомбосховищі, вибухи були сильні, дійсно дуже сильні, бомбосховище ходило ходуном, потім трошки далі з іншого боку били, це було настільки страшно, коли знаєш що може бути. Люди взагалі ледь не лягали на підлогу від того страху», — каже мешканка Львова Людмила Курьянович.



Майже всі мешканці цієї вулиці вночі спустилися в укриття. Попередній досвід навчив — залишатися вдома небезпечно. Уже зранку тут працювала комісія з надзвичайних ситуацій. Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир — це 17 людей. Їм компенсують оренду нового житла.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє поранені. Один із потерпілих у важкому стані.

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня у Львові прогриміла низка вибухів: росіяни вдарили по місту ракетами і безпілотниками. Влада повідомила про «приліт» на вул. Олени Степанівни. Було пошкоджено десятки будинків, спалахнули пожежі.