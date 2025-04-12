Вибухи у Києві, де РФ готує новий прорив та трагедія з 27-річною дівчиною: терміновий випуск новин

Термінові новини на 12 квітня / © ТСН

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Терміновий випуск новин: вибухи у Києві! Де РФ готує новий прорив? Трагедія з 27-річною дівчиною.

Росіяни знову атакували Україну дронами: де було гучно і скільки постраждалих? Західні ЗМІ назвали найбільш ймовірний напрямок для прориву РФ. Стали відомі нові деталі угоди щодо корисних копалин. Проти України воюють понад 100 китайців: хто вони такі? Стів Віткофф зустрівся з Путіним: перші подробиці. Через заяву спецпредставника Трампа Кіта Келлога спалахнув скандал. Тим часом підозрюваному у смертельному побитті 27-річної дівчини обрали запобіжний захід. В Україні різко змінилася ціна на картоплю. Всі деталі — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Вітання: Росіяни знову атакували Україну дронами: де було гучно і скільки постраждалих? Західні ЗМІ назвали найбільш ймовірний напрямок для прориву РФ. Стали відомі нові деталі угоди щодо корисних копалин. Проти України воюють понад 100 китайців: хто вони такі? Стів Віткофф зустрівся з Путіним: перші подробиці. Через заяву спецпредставника Трампа Кіта Келлога спалахнув скандал. Тим часом підозрюваному у смертельному побитті 27-річної дівчини обрали запобіжний захід. В Україні різко змінилася ціна на картоплю. Це новини ТСН/ua. Ставте вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого, а ми починаємо.

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Нічна атака ворога

У ніч проти 12 квітня армія РФ запустила по Україні 88 безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 56 дронів. Ще 24 дрони-імітатори були локаційно втрачені, повідомили в Повітряних силах. Під атаками військ РФ були Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина. Одна людина постраждала у Харкові та троє — у Києві. Крім того, внаслідок російської атаки у столиці сталося кілька пожеж. У Святошинському районі міста — на складських приміщеннях з частковою руйнацією, на території промислового підприємства, на іншій локації; також сталося падіння уламків збитого дрона на спортивний майданчик та сусідні будівлі. Пошкоджено скління вікон, фасад однієї з будівель. У Дарницькому районі на території, суміжній з передмістям Києва, зруйновано приватний будинок. Внаслідок ворожої атаки постраждали два чоловіки. Попередньо, без загрози для життя.

Ймовірний напрямок прориву РФ

Найбільш ймовірним напрямком прориву для рф є Сумська область. Однак, наступ Росії приречений на провал, пише The Telegraph. Видання зазначає, що найімовірніше цей наступ не буде успішним. А сподівання Путіна захопити більше землі до підписання угоди про припинення вогню приречені на провал, вважають експерти, оскільки його армія продовжує страждати від проблем, непрацездатності та некомпетентності. Російські сили закінчуються в танках та бронетехніці, і вони не зможуть отримати вигоду з будь-яких незначних успіхів, яких вони можуть досягти. Крім того, через здатність України завдавати ударів за допомогою безпілотників, малоймовірно, що Росія зможе розмістити достатню кількість військ на позиції для досягнення прориву.

Нові деталі угоди щодо корисних копалин

Стали відомі нові деталі угоди щодо корисних копалин. 11 квітня представники США та України вчергове зустрілися, аби обговорити пропозиції Вашингтона отримати доступ до мінеральних багатств України. Однак, перспективи прориву переговорів між Україною та США щодо корисних копалин були мізерними, враховуючи «антагоністичну» атмосферу зустрічі, пише Reuters. Останній проєкт угоди надає США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин і зобов’язує Київ розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями. Проте запропонована угода не надасть гарантій безпеки США Києву. Джерела заявляють, що один із пунктів також — передача контролю над газогоном «Газпрому», який простягається українською територією до Європи. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Китайці у війську РФ

На війні в Україні на стороні агресорки Росії воюють понад 100 громадян Китаю. Вони не мають прямого стосунку до китайського уряду, повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела. За словами двох офіційних осіб США і колишнього співробітника західної розвідки, ці китайці є найманцями. Очевидно, вони не мають прямих зв’язків з урядом Китаю. Окрім того, колишній чиновник уточнив, що на боці Російської Федерації воюють близько 200 китайських найманців. Водночас китайські військові офіцери зі схвалення Пекіна перебували на театрі бойових дій у тилу Росії, щоб винести тактичні уроки з війни.

Зустріч Віткоффа і Путіна

11 квітня відбулася зустріч спецпредставника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа та очільника Кремля Путіна. Вона тривала понад чотири з половиною години, пишуть росЗМІ. Згодом стало відомо, що Віткофф повідомив Трампу, що Росія вимагає визнати своє право на Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області, повідомляє Reuters. У Білому домі деякі посадовці виступили проти цієї позиції. Згідно з джерелами, Віткофф озвучив це після зустрічі з перемовником Путіна Дмітрієвим. Спецпредставник з питань України Келогг заявив, що Україна не погодиться на анексію своїх територій. Трамп поки не ухвалив рішення щодо зміни американської стратегії переговорів.

Скандал після заяви Келлога

Україну можна розділити, як Берлін після Другої світової. Таку заяву нібито зробив спецпредставник Трампа у справах України Кіт Келлог в інтерв’ю The Times.

У розмові з журналістом він начебто запропонував створити три зони контрою — мовляв, така схема буде «непровокаційною» для Кремля: британські та французькі війська — у західних регіонах, російські — на сході та півдні, між ними — ЗСУ та демілітаризована зона. А отже, Келлог фактично закликав Київ визнати, що йому доведеться відмовитися від т.о. територій. «Обидві сторони відступають на 15 км. Це — демілітаризована зона, за якою легко стежити. Так, будуть порушення, але контроль — простий», — наголосив він. Водночас Кіт Келлог заявив, що журналісти перекрутили його слова про «розподіл» України. Цитую: «Я говорив про сили забезпечення стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. В обговореннях розділу я посилався на області або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я не мав на увазі розділ України», — написав він у соцмережі Х.

Нові деталі трагедії на Буковині

Підозрюваному у смертельному побитті 27-річної дівчини на Буковині обрано запобіжний захід. Про це повідомили у поліції Чернівецької області. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та арештував без права внесення застави 18-річного жителя Глибоки. Підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення. Нагадаємо, що у ніч з 5 на 6 квітня жительку Чернівецького району із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні, де згодом вона померла. Її, як припускають ЗМІ та правоохоронці, побив хлопець, з яким вона зустрічалася. Тіло жінки було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Як стало відомо згодом, 27-річна дівчина загинула через закриту внутрішньо-черепну травму.

Арешт 18-річного підозрюваного / © Суспільне

Падіння цін на картоплю

Ціна на картоплю в Україні різко впала. За тиждень оптові ціни опустилися на 14%. Про це свідчать дані аналітичної платформи EastFruit. Через надмірну пропозицію фермери стикаються зі стрімким падінням цін, тепер 1 кілограм картоплі коштує до 13–23 грн. Головна причина — наявність як імпорту (зокрема, польської торішньої картоплі), так і місцевих запасів, які швидко втрачають якість у сховищах. Попри те, що поточні ціни на 28% вищі за квітневі показники 2024 року, аграрії не виключають нового здешевлення через високі обсяги продукції на ринку.

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